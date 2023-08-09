Марсіанський гелікоптер NASA зробив нові світлини Червоної планети

Гелікоптер NASA Ingenuity Mars. Фото: NASA

Марсіанський гелікоптер NASA Ingenuity під час успішного 54-го польоту на Червоній планеті зробив нові світлини. Це його перший повний політ після того, як гвинтокрил не зміг завершити свій попередній 22 липня.

Про це зазначається у пресрелізі Лабораторії реактивного руху NASA.

Читайте також:

Нові світлини Марса

У NASA повідомили, що політ тривав 25 секунд. За цей період потрібно було зрозуміти, чому невдалим виявився попередній політ.

"Гелікоптер NASA Ingenuity успішно завершив свій 54-й політ 3 серпня", — заявили у лабораторії.

Зображення поверхні Марсу, які зробив гвинтокрил. Фото: NASA

Згідно з даними журналу польотів Ingenuity, тоді вертоліт пролетів горизонтально на північ 142 метри за приблизно 75 секунд. Планувалося, що у польоті він пробуде 136 секунд і збиратиме зображення поверхні планети для наукової групи марсохода Perseverance.

Але спрацювала програма з виникнення надзвичайних ситуацій і Ingenuity автоматично приземлився.

Зауважимо, гелікоптер Ingenuity доправили на Червону планету разом з марсоходом Perseverance NASA 18 лютого 2022 року, після майже 7 місяців польоту.

Нагадаємо, NASA спільно з Управлінням перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США і компанією Lockheed Martin збираються створити новий космічний корабель, що працює на ядерному двигуні.

А доправити перших астронавтів на Марс NASA, як і раніше, планує наприкінці наступного десятиліття, або на початку 2040-х років.