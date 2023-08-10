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Марс обертається швидше, ніж раніше: чи можливе подібне з Землею

10 серпня 2023 03:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Марс обертається швидше, ніж раніше: чи можливе подібне з Землею
Марс у космосі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені вияснили, що обертання Марса щороку прискорюється. Так, день на планеті почав скорочуватися на 0,00076 мілісекунди. На думку дослідників, Марс ймовірно прискорився через збільшення криги на його полярних шапках або після льодовикового періоду.

Про це повідомляє Nauka.ua.

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Як вчені дізналися, що Марс обертається швидше

Прямий доступ до внутрішніх шарів будь-якої планети є недосяжним, але вивчення внутрішньої структури розкриває її процеси формування та еволюції. На Марсі станція InSight, що працювала з 2018 до 2022 року, допомогла дослідникам обійти цю проблему.

Вивчення обертання Марсу стало можливим завдяки експерименту RISE (The Rotation and Interior Structure Experiment), який передавав радіосигнали, надіслані з InSight, на Землю.

Вчені використовували ефект Доплера для визначення змін частоти сигналів, що дозволило точно виміряти швидкість обертання Марсу. Аналізуючи дані понад 900 марсіанських днів, вони встановили, що швидкість обертання планети зростає на 4 кутові мілісекунди щороку.

Чому планета почала обертатися швидше

Подібно до Марса, швидкість обертання може змінюватися й на Землі. Наприклад, це стається під впливом припливних сил Сонця і Місяця, або через зміну масового розподілу в атмосфері.

Прискорення Марсу може бути зумовлене кількома факторами. Перше можливе пояснення пов'язане з накопиченням криги на полярних шапках планети, що призвело до перерозподілу маси на її поверхні та зміни моменту імпульсу, що відіграє роль у процесі обертання.

Також інший чинник, який може вплинути на швидкість обертання — післяльодовиковий відскок. Це явище відбувається тоді, коли підіймається суша після зникнення масивних льодовиків.

Нагадаємо, що марсіанський гелікоптер NASA Ingenuity під час успішного 54-го польоту на Червоній планеті зробив нові світлини. Це його перший повний політ після того, як гвинтокрил не зміг завершити свій попередній 22 липня.

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