Марсоход NASA обнаружил на Красной планете остатки уникальной реки

Марсоход Perseverance продолжает изучить поверхность Марса. Фото: NASA

Исследователи Марса с помощью Perseverance обнаружили остатки реки, кардинально отличающиеся от того, что знали о Красной планете ученые. Вероятно, на Марсе были глубокие и быстрые реки, а не только медленные неглубокие потоки, как считалось ранее.

Об этом сообщила прессслужба NASA.

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Находка Perseverance

Американский марсоход Perseverance своими свежими фотографиями, вероятно, совершил открытие в истории Марса.

Речь идет о бывших реках, которые были больше и мощнее, чем считалось ранее.

Что нашел марсоход

Камера Perseverance сфотографировала веерообразную груду осадочных пород высотой около 250 метров.

Ученые NASA отметили, что увиденное и зафиксированное марсоходом может быть руслом бывшей реки.

До этого исследователи Марса не могли предположить, что на Красной планете были столь глубокие и быстрые реки. Считалось, что реки на Марсе были неглубокими и медленными потоками.

Но повреждение пород, обследованных марсоходом, подтолкнуло американских ученых к выводу, что скорость воды в этом месте была быстрее, чем считалось ранее.

Кроме того, высота обследованной горы намекает на то, что и глубина этой реки была больше, чем ученые предполагали на основании предыдущих исследований.

"Эти слои аномально высоки для рек на Земле. Но в то же время самым распространенным способом создания таких форм рельефа была бы река", — подчеркнула докторант Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии Либби Айвз, работающая с марсоходом Perseverance.

Напомним, что марсоход Perseverance в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США на Марсе занимается поиском признаков древней жизни на Красной планете.