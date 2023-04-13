Волонтери проживуть рік в умовах, подібних до Червоної планети

Четверо волонтерів житимуть як на Марсі. Фото: Mark Felix/Getty Images

У Техасі четверо волонтерів-астронавтів з червня 2023 року проведуть рік в замкнутому приміщенні. Воно нагадуватиме умови Марсу. У NASA хочуть перевірити, як рік ізоляції та з обмеженими ресурсами впливає на здоров’я людини.

Про це пише The Guardian.

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Імена членів екіпажу в NASA не повідомляють, однак зазначають, що їх відібрали за схожими критеріями, за якими відбирають астронавтів для космічних місій.

Вони житимуть у будинку площею близько 160 м². Він має чотири кімнати, робочі місця, медпункт, зону відпочинку та спільну ванну кімнату. Волонтери матимуть також обмежений запас їжі.

Волонтери проведуть рік у замкнутому приміщенні. Фото: Mark Felix/Getty Images

Їм потрібно буде регулярно здавати зразки крові та проходити психологічні опитування, щоб вчені могли бачити, що відбувається з тілом та розумом людини у подібних умовах.

"Нас дуже цікавить реакція на стрес у такій ситуації, особливо в довгостроковій ізоляції", – сказала доктор Сюзанна Белл, керівниця лабораторії поведінкового здоров’я та ефективності в NASA.

Найбільшим викликом для учасників дослідження має стати так звана пісочниця, через яку екіпаж буде йти до тимчасового приміщення.

Волонтери проведуть рік у замкнутому приміщенні. Фото: Mark Felix/Getty Images

Протягом року четверо членів проводитимуть експерименти, вирощуватимуть свіжі овочі в теплицях, займатимуться фізичними вправами.

Учасникам експерименту буде дозволено вийти з проєкту, якщо вони цього забажають. На цей випадок в NASA відібрали ще двох волонтерів.

Там вважають, що це дослідження наблизить до реальної висадки людей на поверхню Марса, яку планують розпочати вже у 2030-х роках.

Перший політ з людьми на Марс

Компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, показала на відео, як виглядатиме перший політ на Марс із людьми на борту. Він має відбутися за допомогою новітньої ракети Starship.

Раніше Маск заявляв, що протягом найближчих 10 років він відправить перших людей на Марс. Однак його нова ракета Starship ще навіть не пройшла випробовування. Перший політ у космос має відбутися тільки наступного тижня.

Однак експерти NASA вважають, що перший такий політ відбудеться не раніше, ніж наприкінці 2030-х - на початку 2040-х років, а може, й пізніше.

Нагадаємо, NASA розповіла про першу жінку та темношкірого чоловіка, які візьмуть участь у місячній місії. Таким чином, NASA виконує свою обіцянку забезпечити більшу різноманітність у своїх дослідницьких зусиллях. Усі попередні місії на Місяць були здійснені білими чоловіками.