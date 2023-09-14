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Может быть жизнь: телескоп Уэбба обнаружил доказательства существования океана на экзопланете

14 сентября 2023 02:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Может быть жизнь: телескоп Уэбба обнаружил доказательства существования океана на экзопланете
Система далёких планет в космосе. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В атмосфере экзопланеты K2-18 b космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил углеродные молекулы, метан и углекислый газ. Это может свидетельствовать о том, что на ней может существовать жизнь.

Об этом пишет издание Space.com.

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Космический телескоп Джеймса Вебба (JWST) нашел подтверждения наличия углеродных молекул в атмосфере возможного океанского мира.

"Будущие наблюдения Уэбба могут подтвердить, действительно ли DMS существует в атмосфере K2-18 b на значительных уровнях", — отметил астроном Кембриджского университета и ведущий автор исследования Никку Мадхусудхан.

Однако ученые отмечают, что наличие диметилсульфида еще не подтверждено окончательно и требуются дальнейшие исследования.

Напомним, для лучшего исследования космоса NASA обустраивает новый телескоп NASA Habitable Worlds Observatory. Благодаря ему ученые будут исследовать планеты вне Солнечной системы.

Сообщается, что ученые и инженеры изучают технологии, которые могут быть использованы в одном из следующих крупных телескопических проектов NASA после космического телескопа Джеймса Уэбба.

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