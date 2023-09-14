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Може бути життя: телескоп Вебба виявив докази існування океану на екзопланеті

14 вересня 2023 02:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Може бути життя: телескоп Вебба виявив докази існування океану на екзопланеті
Система далеких планет у космосі. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В атмосфері екзопланети K2-18 b космічний телескоп Джеймса Вебба виявив вуглецеві молекули, метан і вуглекислий газ. Це може свідчити про те, що на ній може існувати життя

Про це пише видання Space.com.

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Космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) виявив докази наявності вуглецевих молекул в атмосфері ймовірного океанського світу. 

"Майбутні спостереження Вебба можуть підтвердити, чи DMS дійсно існує в атмосфері K2-18 b на значних рівнях", — зазначив астроном Кембриджського університету та провідний автор дослідження Нікку Мадхусудхан.

Однак науковці наголошують, що наявність диметилсульфіду ще не підтверджена остаточно і потрібні подальші дослідження.

Нагадаємо, задля кращого дослідження космосу NASA облаштовує новий телескоп NASA Habitable Worlds Observatory. Завдяки йому науковці досліджуватимуть планети за межами Сонячної системи. 

Повідомляється, що вчені та інженери нині вивчають технології, які можуть бути використані в одному з наступних великих телескопічних проєктів NASA після космічного телескопа Джеймса Вебба.

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