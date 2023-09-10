Новий супертелескоп NASA шукатиме життя поза межами Сонячної системи

Дослідження космосу. Фото ілюстративне: Google

Задля кращого дослідження космосу NASA облаштовує новий телескоп NASA Habitable Worlds Observatory. Завдяки йому науковці досліджуватимуть планети за межами Сонячної системи.

Про це пише Space.com.

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Повідомляється, що вчені та інженери нині вивчають технології, які можуть бути використані в одному з наступних великих телескопічних проектів NASA після космічного телескопа Джеймса Вебба.

Як передбачається, він допоможе виявляти ознаки життя в екзопланетах — планетах за межами Сонячної системи.

"Ми хочемо дослідити атмосфери цих екзопланет, щоб знайти кисень, метан, водяну пару та інші хімічні речовини, які можуть сигналізувати про наявність життя", — сказав головний технолог програми дослідження екзопланет NASA Нік Сіглер.

Зазначається також що місію планують запустити наприкінці 2030-х або на початку 2040-х років.

Нагадаємо, вчені вважають, для пошуку позаземних організмів на Червоній планеті, можна використовувати дослідження на Землі. Зокрема, вивчити скам'янілості найдавніших живих організмів.

Вчені вважають, що приблизно 3,5 млрд років тому домінантною формою життя на Землі стали ціанобактерії. Це був перший живий організм на нашій планеті, який можна побачити неозброєним оком. На Землі залишилося не так багато місць, де збереглися скам'янілості цих стародавніх організмів, які називаються строматолітами.