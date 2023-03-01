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Может иметь мягкую поверхность: ученые провели необычное исследование о планете Венере

1 марта 2023 17:49
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Планета Венера
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Верхняя оболочка Венеры — литосфера — сплошная, а не разломанная на тектонические плиты, как у Земли. Ученые исследовали, что ее толщина значительно тоньше, и поэтому она постоянно обновляется.

Об этом пишет ScienceAlert.

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Загадки Венеры

Венера является одной из наименее изученных планет Солнечной системы, которая таит в себе множество загадок. Несмотря на то, что Венеру называют "неудачной" Землей, она совсем другая. И ее данные об этой планете в основном основываются на наблюдениях нескольких орбитальных аппаратов.

Из-за плотной токсичной атмосферы и температуры на поверхности в 475 градусов Цельсия наземные аппараты продержались там недолго. Именно благодаря архивным данным одного из орбитальных аппаратов ученым удалось выяснить, что поверхность Венеры отличается от нынешних представлений и, к тому же, постоянно обновляется.

Чем Венера отличается от Земли

Венера отличается от Земли не только своей атмосферой и адскими условиями на поверхности, но также планета имеет твердую, отличающуюся от земной оболочку — литосферу. На нашей планете литосфера не целостна и состоит из литосферных плит, движение которых изменяет поверхность Земли. Также эти плиты помогают выходу тепла из недр планеты. Но у Венеры твердая оболочка цельная, потому как происходит процесс изменения поверхности, а также охлаждение планеты является загадкой.

Но ученые из NASA использовали архивные данные орбитального аппарата "Магеллан", изучавшего Венеру несколько десятилетий назад, чтобы сделать вывод, что литосфера у планеты относительно "мягкая" и ее поверхность постоянно обновляется. Также ученые выяснили, что литосфера Венеры может быть тоньше, чем считали ученые.

Структура вулканической поверхности планеты

По словам Сюзанны Смеркар из Лаборатории реактивного движения NASA, ученые изучили особые структуры на вулканической поверхности планеты, которые называются короны, а также окружающие углубления и возвышенности. Выяснилось, что там, где возвышенности находятся ближе друг к другу, литосфера Венеры очень тонкая и гибкая. Ученые считают, что толщина жесткого слоя здесь составляет всего 11 км. И именно здесь происходит выход тепла из недр планеты.

Венера

"Мы долгое время считали, что литосфера Венеры очень толстая и никаких движений здесь не происходит. Хотя здесь нет такого движения литосферных плит как на Земле, все же эти участки тонкой литосферы, пожалуй, позволяют уходить значительному количеству тепла из недр планеты", — говорит Смеркар.

Что касается структур на поверхности Венеры, которые называются короны, то, как объясняют ученые, они немного напоминают ударные кратеры, и они могут быть сотни километров в ширину. Теперь же ученым известно, что эти короны обладают вулканической природой. Они появились вследствие выхода расплавленного вещества, образовавшего начальный купол над поверхностью, а затем после остывания этот купол опустился и образовалось застывшее кольцо, чем-то напоминающее корону.

Венера
Иллюстрация большой короны Кецальпетлатля, расположенной в южном полушарии Венеры

По словам Смеркар, 80% поверхности Венеры — вулканическая порода. А значит, на планете действуют процессы, позволяющие внутреннему веществу Венеры оказаться снаружи. В новом исследовании ученые предположили, что подобный процесс обновления поверхности не только происходил в недавнем прошлом, но и происходит и сейчас.

"Выход тепла в регионах у корон указывает на то, что геологическая активность на Венере продолжается, поскольку магма бушует прямо под поверхностью на небольшой глубине", — говорит Смеркар.

По словам ученых, узнать гораздо больше о происходящем на Венере действительно сможет новый космический аппарат VERITAS, который улетит ко второй планете от Солнца в 2027 году.

"Эта миссия позволит узнать, действительно ли вулканические процессы вулканизм делает литосферу Венеры "мягкой", чтобы она могла терять столько же тепла, сколько и Земля. А может, за всем этим стоят абсолютно неизвестные нам процессы и Венера все еще сохраняет свои тайны", — говорит Смеркар.

Напомним, недавно появилось новое исследование NASA, открывающее новый взгляд на тепловой поток на Венере. Исследователи использовали данные, полученные более 30 лет назад, в рамках миссии "Магеллан", чтобы изучить короны на поверхности Венеры — ранее малоизученные геологические особенности.

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