Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow Дослідження відкривають новий погляд на тепловий потік на Венері arrow

Дослідження відкривають новий погляд на тепловий потік на Венері

24 лютого 2023 16:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Планета Венера
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавнє дослідження, засноване на архівних даних NASA, пропонує новий погляд на механізми теплопотоку на планеті Венера, яка вважається одним із найспекотніших об'єктів у Сонячній системі. Дослідники використовували дані, отримані понад 30 років тому, у рамках місії "Магеллан", щоб вивчити корони на поверхні Венери — геологічні особливості, які раніше були маловивчені.

Про це йдеться у повідомленні NASA.

Читайте також:

Планета Венера та її потоки

За словами вчених, корони, виявлені на Венері, знаходяться в областях, де літосфера планети найтонша і найактивніша. Це нові дані суперечать попередній гіпотезі про те, що літосфера Венери є застійною та товстою.

Порівняно із Землею, Венера не має тектонічних плит, які можуть переробляти матеріал на поверхні планети. Натомість дослідники припускають, що корони на Венері, які виявлені за допомогою "Магеллана", можуть допомогти пояснити механізми, які відповідають за теплопотік на поверхні планети. Ці корони, можливо, пов'язані з процесами, які викликають нагрівання внутрішньої частини планети, а отже тепло, яке втрачається в космос.

Ці нові наукові дані роблять значний внесок у розуміння теплового потоку та геологічних процесів на Венері, і можуть стати основою для подальших досліджень планети. Однак, незважаючи на це, вчені продовжують шукати додаткові докази, щоб точніше визначити механізми теплопотоку та динаміку геологічних процесів на поверхні цієї загадкової планети.

Нагадаємо, українські вчені з Національної академії заявили, що часто помічають над Києвом та областю невідомі леткі об'єкти. Їхня природа незрозуміла, а кількість і групи скупчення досить великі.

Компанія Rolls-Royce показала рендер ядерного реактора, який має забезпечити енергією базу на Місяці чи Марсі. Крім того, такий двигун повинен застосовуватися і в космічних кораблях.

 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

18:00 Вихваляли окупантів і підтримували війну: СБУ викрила ворожих агітаторів

Ексклюзив

18:00 Білорусія може виготовляти Шахеди для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

17:59 Німеччина передасть Україні додаткові танки Leopard

17:53 Зеленський розповів, що вважає остаточною перемогою

17:52 "Лютий. Рік незламності": розпочалася пресконференція Зеленського з нагоди річниці великої війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:45 Виплати за поранення: хто з військових може отримати та які документи потрібні

17:41 В окупованому Маріуполі планується запровадити вивчення теології та "російської моралі" в університеті: деталі

Новина з відео

17:39 "Моє життя стало кращим": Шакіра випустила вже третю пісню про розставання з Піке

17:38 Яких втрат зазнали російські мільярдери за рік війни рф проти України: дослідження ЗМІ

17:30 Скандал в Одесі: співробітників університету внутрішніх справ звільнили за знущання з курсанта

Ексклюзив

18:00 Білорусія може виготовляти Шахеди для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Новина з відео

17:39 "Моє життя стало кращим": Шакіра випустила вже третю пісню про розставання з Піке

Новина з відео

17:12 Джулія Робертс, Барбра Стрейзанд, Метт Деймон та інші знаменитості звернулись до українців

Новина з відео

16:42 Лобода презентувала патріотичний кліп, в якому влаштувала танці у костюмах з музею

Новина з відео

16:17 Несподіване тріо: Полякова, Трінчер та Позитив презентували спільну пісню "Шлях до перемоги"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:00 Зернова ініціатива: обсяг експорту в порівнянні з минулим тижнем зменшився вдвічі

Новина з відео

15:36 На Одещині затримали "смотрящих" кримінального авторитета  "Лавасогли-Батумського"

Новина з відео

14:50 Під прицілом російських снайперів: Дмитро Комаров побував на кордоні України з рф

Новина з відео

14:25 Гітарист гурту ABBA підтримав українців біля будівлі парламенту Швеції

Новина з відео

14:23 ​​​​​​​Зеленський зустрівся із Моравецьким: деталі візиту польського прем'єра

Ексклюзив

18:00 Білорусія може виготовляти Шахеди для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Рік великої війни

11:49 Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Рік великої війни

08:20 Як бізнес в Україні пережив перший рік війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

07:23 Як змінилося ставлення до Усика та Ломаченка за рік війни

Рік великої війни

07:15 Знаменитості, які захищають Україну в лавах ЗСУ від окупантів

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

Рік великої війни

06:00 Нова війна за старими правилами: як за рік змінилися дві армії

Рік великої війни

18:20 "Війна в Україні створила потужну армію і президента. Можливо, занадто потужного Зеленського. Але це добре", — Олександр Мотиль

Актуальне по темі

None 24 Лютий 18:01

Вихваляли окупантів і підтримували війну: СБУ викрила ворожих агітаторів

None 24 Лютий 17:57

Білорусія може виготовляти Шахеди для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

None 24 Лютий 17:57

Німеччина передасть Україні додаткові танки Leopard

None 24 Лютий 17:56

Зеленський розповів, що вважає остаточною перемогою

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB