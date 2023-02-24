Дослідження відкривають новий погляд на тепловий потік на Венері

Планета Венера

Нещодавнє дослідження, засноване на архівних даних NASA, пропонує новий погляд на механізми теплопотоку на планеті Венера, яка вважається одним із найспекотніших об'єктів у Сонячній системі. Дослідники використовували дані, отримані понад 30 років тому, у рамках місії "Магеллан", щоб вивчити корони на поверхні Венери — геологічні особливості, які раніше були маловивчені.

Про це йдеться у повідомленні NASA.

Планета Венера та її потоки

За словами вчених, корони, виявлені на Венері, знаходяться в областях, де літосфера планети найтонша і найактивніша. Це нові дані суперечать попередній гіпотезі про те, що літосфера Венери є застійною та товстою.

Порівняно із Землею, Венера не має тектонічних плит, які можуть переробляти матеріал на поверхні планети. Натомість дослідники припускають, що корони на Венері, які виявлені за допомогою "Магеллана", можуть допомогти пояснити механізми, які відповідають за теплопотік на поверхні планети. Ці корони, можливо, пов'язані з процесами, які викликають нагрівання внутрішньої частини планети, а отже тепло, яке втрачається в космос.

Ці нові наукові дані роблять значний внесок у розуміння теплового потоку та геологічних процесів на Венері, і можуть стати основою для подальших досліджень планети. Однак, незважаючи на це, вчені продовжують шукати додаткові докази, щоб точніше визначити механізми теплопотоку та динаміку геологічних процесів на поверхні цієї загадкової планети.

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