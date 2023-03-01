Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow Може мати м'яку поверхню: вчені зробили незвичайне дослідження про планету Венеру arrow

Може мати м'яку поверхню: вчені зробили незвичайне дослідження про планету Венеру

1 березня 2023 17:49
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Планета Венера
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Верхня оболонка Венери — літосфера — суцільна, а не розламана на тектонічні плити, як у Землі. Вчені дослідили, що її товщина значно тонша, і внаслідок того вона постійно оновлюється.

Про це пише ScienceAlert.

Читайте також:

Загадки Венери

Венера є однією з найменш вивчених планет Сонячної системи, яка таїть у собі дуже багато загадок. Попри те, що Венеру називають "невдалою" Землею, вона зовсім інша. І її дані про цю планету переважно ґрунтуються на спостереженнях кількох орбітальних апаратів.

Через щільну токсичну атмосферу й температуру на поверхні в 475 градусів Цельсія наземні апарати протрималися там недовго. Саме завдяки архівним даним одного з орбітальних апаратів ученим вдалося з'ясувати, що поверхня Венери відрізняється від нинішніх уявлень і, до того ж постійно оновлюється.

Чим Венера відрізняється від Землі

Венера відрізняється від Землі не тільки своєю атмосферою і пекельними умовами на поверхні, але також планета має тверду оболонку, що відрізняється від земної, — літосферу. На нашій планеті літосфера не є цілісною і складається з літосферних плит, рух яких змінює поверхню Землі. Також ці плити допомагають виходу тепла з надр планети. Але у Венери тверда оболонка є цільною, тому як відбувається процес зміни поверхні, а також охолодження планети є загадкою.

Але вчені з NASA використовували архівні дані орбітального апарату "Магеллан", який вивчав Венеру кілька десятиліть тому, щоб дійти висновку, що літосфера у планети відносно "м'яка" і її поверхня постійно оновлюється. Також учені з'ясували, що літосфера Венери може бути тоншою, ніж вважали вчені.

Структура вулканічної поверхні планети

За словами Сюзанни Смеркар із Лабораторії реактивного руху NASA, вчені вивчили особливі структури на вулканічній поверхні планети, які називаються корони, а також навколишні поглиблення і височини. З'ясувалося, що там, де височини знаходяться ближче одна до одної, літосфера Венери дуже тонка і гнучка. Вчені вважають, що товщина твердого шару тут становить лише 11 км. І саме тут відбувається вихід тепла з надр планети.

Венера

"Ми довгий час вважали, що літосфера Венери дуже товста і ніяких рухів тут не відбувається. Хоча тут немає такого руху літосферних плит як на Землі, все ж таки ці ділянки тонкої літосфери, мабуть, дозволяють йти значній кількості тепла з надр планети", — каже Смеркар.

Що стосується структур на поверхні Венери, які називаються корони, то, як пояснюють вчені, вони трохи нагадують ударні кратери, і вони можуть бути сотні кілометрів завширшки. Тепер же вченим відомо, що ці корони мають вулканічну природу. Вони з'явилися внаслідок виходу розплавленої речовини, яка утворила початковий купол над поверхнею, а потім після остигання цей купол опустився і утворилося застигле кільце, що чимось нагадує корону.

Венера
Ілюстрація великої корони Кецальпетлатля, розташованої в південній півкулі Венери

За словами Смеркар, 80% поверхні Венери — вулканічна порода. А значить, на планеті діють процеси, які дозволяють внутрішній речовині Венери опинитися зовні. У новому дослідженні вчені припустили, що такий процес оновлення поверхні не тільки відбувався в нещодавньому минулому, а й відбувається і зараз.

"Вихід тепла в регіонах біля корон вказує на те, що геологічна активність на Венері продовжується, оскільки магма вирує прямо під поверхнею на невеликій глибині", — говорить Смеркар.

За словами вчених, дізнатися набагато більше про те, що відбувається на Венері насправді зможе новий космічний апарат VERITAS, який полетить до другої планети від Сонця в 2027 році.

"Ця місія дозволить дізнатися, чи справді вулканічні процеси вулканізм робить літосферу Венери "м'якою", щоб вона могла втрачати стільки ж тепла, скільки й Земля. А може, за всім цим стоять абсолютно невідомі нам процеси і Венера все ще зберігає свої таємниці", — каже Смеркар.

Нагадаємо, нещодавно з'явилось нове дослідження NASA, яке відкриває новий погляд на тепловий потік на Венері. Дослідники використовували дані, отримані понад 30 років тому, у рамках місії "Магеллан", щоб вивчити корони на поверхні Венери — геологічні особливості, які раніше були маловивчені.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Ексклюзив

19:00 Скільки ракет на місяць може виробляти росія: експерт назвав число

19:00 Німеччина вирішила наростити виробництво боєприпасів

19:00 Платформа, на якій створено більшість комп’ютерних ігор, інтегрує криптовалюти

18:43 На Львівщині підтвердили новий різновид штаму "ОМІКРОН"

18:43 Дерусифікація триває: влада Києва прибрала Пушкіна з назви музею

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:40 Вакцинація дітей від поліомієліту: яка ситуація на Одещині

Новина з відео

18:25 Тріумф чи повний провал? Яким буде березень 2023 для всіх знаків зодіаку

18:18 Ризик для усього світу: у МАГАТЕ занепокоєні обстрілами Запорізької АЕС

18:16 Авіакатастрофа у Броварах: Клименко розповів, коли будуть перші результати розслідування

Новина з відео

18:14 Залишили «селфі на згадку» на вкрадених гаджетах: дев‘ятьом російським військовим-мародерам повідомлено про підозру

Новина з відео

18:25 Тріумф чи повний провал? Яким буде березень 2023 для всіх знаків зодіаку

Новина з відео

18:14 Залишили «селфі на згадку» на вкрадених гаджетах: дев‘ятьом російським військовим-мародерам повідомлено про підозру

Ексклюзив

18:00 З надією на якнайшвидше визволення: життя Херсона сьогодні

Новина з відео

17:59 Дивом уникнули трагедії: подробиці обстрілу Чорнобаївки, від якого постраждав однорічний хлопчик

Новина з відео

17:20 З боку Придністров'я можливі провокації та обстріли — ОК "Південь"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:44 "У Коломні, поруч із моєю дачею!": пропагандист Красовський заістерив через атаку безпілотників (ВІДЕО)

Новина з відео

15:30 Опалювальний сезон 2023-2024: в Одесі може з’явитись міні-ТЕЦ

Новина з відео

14:37 Ситуація в морі змінюється досить динамічно, — Гуменюк

Новина з відео

14:23 ​​​​​​​У Кадіївці стався вибух на заводі, де росіяни ховали фури з боєприпасами

Новина з відео

13:56 Багато палить і ганяє на автівках: Арнольд Шварценеггер дебютує у серіалах

Ексклюзив

18:00 З надією на якнайшвидше визволення: життя Херсона сьогодні

17:50 "Львів — культурна столиця не тільки в мирний період, але і під час війни": режисер-фронтовик про театральне життя міста

Ексклюзив

17:31 Білоруські партизани пошкодили російський літак, який наводив ракети по Україні: нові подробиці диверсії

15:34 Людина, яка перетворила путіна на російського авторитета: некролог Гліба Павловського

09:49 Субкультура "ПВК Редан": що це таке

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

07:02 Від м'яча у сітці до неба у клітинці: ТОП-5 вироків футболістам в історії

Ексклюзив

06:40 Ціна питання: чи зможе зекономити бюджет України на виплатах військовим

06:20 Шість воєнних уроків, засвоєних за рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

20:28 "Росія готує новий ракетний удар, але з часом їх буде все менше і менше", — експерт

19:32 "Це що, наша нова реальність?!": Канделакі, Гіркін і Марков панікують через нальоти безпілотників

Актуальне по темі

None 1 Березень 19:00

Німеччина вирішила наростити виробництво боєприпасів

None 1 Березень 19:00

Платформа, на якій створено більшість комп’ютерних ігор, інтегрує криптовалюти

None 1 Березень 18:57

На Львівщині підтвердили новий різновид штаму "ОМІКРОН"

None 1 Березень 18:43

Дерусифікація триває: влада Києва прибрала Пушкіна з назви музею

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB