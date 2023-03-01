Може мати м'яку поверхню: вчені зробили незвичайне дослідження про планету Венеру

Планета Венера

Верхня оболонка Венери — літосфера — суцільна, а не розламана на тектонічні плити, як у Землі. Вчені дослідили, що її товщина значно тонша, і внаслідок того вона постійно оновлюється.

Про це пише ScienceAlert.

Загадки Венери

Венера є однією з найменш вивчених планет Сонячної системи, яка таїть у собі дуже багато загадок. Попри те, що Венеру називають "невдалою" Землею, вона зовсім інша. І її дані про цю планету переважно ґрунтуються на спостереженнях кількох орбітальних апаратів.

Через щільну токсичну атмосферу й температуру на поверхні в 475 градусів Цельсія наземні апарати протрималися там недовго. Саме завдяки архівним даним одного з орбітальних апаратів ученим вдалося з'ясувати, що поверхня Венери відрізняється від нинішніх уявлень і, до того ж постійно оновлюється.

Чим Венера відрізняється від Землі

Венера відрізняється від Землі не тільки своєю атмосферою і пекельними умовами на поверхні, але також планета має тверду оболонку, що відрізняється від земної, — літосферу. На нашій планеті літосфера не є цілісною і складається з літосферних плит, рух яких змінює поверхню Землі. Також ці плити допомагають виходу тепла з надр планети. Але у Венери тверда оболонка є цільною, тому як відбувається процес зміни поверхні, а також охолодження планети є загадкою.

Але вчені з NASA використовували архівні дані орбітального апарату "Магеллан", який вивчав Венеру кілька десятиліть тому, щоб дійти висновку, що літосфера у планети відносно "м'яка" і її поверхня постійно оновлюється. Також учені з'ясували, що літосфера Венери може бути тоншою, ніж вважали вчені.

Структура вулканічної поверхні планети

За словами Сюзанни Смеркар із Лабораторії реактивного руху NASA, вчені вивчили особливі структури на вулканічній поверхні планети, які називаються корони, а також навколишні поглиблення і височини. З'ясувалося, що там, де височини знаходяться ближче одна до одної, літосфера Венери дуже тонка і гнучка. Вчені вважають, що товщина твердого шару тут становить лише 11 км. І саме тут відбувається вихід тепла з надр планети.

"Ми довгий час вважали, що літосфера Венери дуже товста і ніяких рухів тут не відбувається. Хоча тут немає такого руху літосферних плит як на Землі, все ж таки ці ділянки тонкої літосфери, мабуть, дозволяють йти значній кількості тепла з надр планети", — каже Смеркар.

Що стосується структур на поверхні Венери, які називаються корони, то, як пояснюють вчені, вони трохи нагадують ударні кратери, і вони можуть бути сотні кілометрів завширшки. Тепер же вченим відомо, що ці корони мають вулканічну природу. Вони з'явилися внаслідок виходу розплавленої речовини, яка утворила початковий купол над поверхнею, а потім після остигання цей купол опустився і утворилося застигле кільце, що чимось нагадує корону.

Ілюстрація великої корони Кецальпетлатля, розташованої в південній півкулі Венери

За словами Смеркар, 80% поверхні Венери — вулканічна порода. А значить, на планеті діють процеси, які дозволяють внутрішній речовині Венери опинитися зовні. У новому дослідженні вчені припустили, що такий процес оновлення поверхні не тільки відбувався в нещодавньому минулому, а й відбувається і зараз.

"Вихід тепла в регіонах біля корон вказує на те, що геологічна активність на Венері продовжується, оскільки магма вирує прямо під поверхнею на невеликій глибині", — говорить Смеркар.

За словами вчених, дізнатися набагато більше про те, що відбувається на Венері насправді зможе новий космічний апарат VERITAS, який полетить до другої планети від Сонця в 2027 році.

"Ця місія дозволить дізнатися, чи справді вулканічні процеси вулканізм робить літосферу Венери "м'якою", щоб вона могла втрачати стільки ж тепла, скільки й Земля. А може, за всім цим стоять абсолютно невідомі нам процеси і Венера все ще зберігає свої таємниці", — каже Смеркар.

Нагадаємо, нещодавно з'явилось нове дослідження NASA, яке відкриває новий погляд на тепловий потік на Венері. Дослідники використовували дані, отримані понад 30 років тому, у рамках місії "Магеллан", щоб вивчити корони на поверхні Венери — геологічні особливості, які раніше були маловивчені.