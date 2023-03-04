На Луне планируют создать собственный часовой пояс

Это нужно для будущих миссий в космосе

Европейское космическое агентство (ESA) хочет определить часовой пояс на Луне. Исследования показывают, что использование разных временных зон может стать проблемой для будущих миссий в космосе.

Об этом пишет издание Associated Press.

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Ученые считают, что разные часовые пояса усложнят координацию во время миссий. Как известно, сейчас готовится ряд таких исследований Луны космическими агентствами и частными компаниями по всему миру.

Отметим, что разговоры о важности и срочности определения общего эталонного месячного времени появились еще год назад в технологическом центре ESTEC Европейского космического агентства в Нидерландах. Однако создать такой единый часовой пояс достаточно нелегко.

В Европейском космическом агентстве считают, что "точная навигация потребует строгого хронометража", поэтому прежде всего встанет вопрос: нужно ли создавать единую международную организацию, которая будет отвечать за поддержание часового пояса Луны.

Кроме того, им придется решить: синхронизировать лунное время с земным или нет.

Напомним, ранее мы писали, что 1 и 2 марта Юпитер и Венера стали "бок о бок" на ночном небе. Это явление называют парадом планет. Его можно наблюдать без телескопа или бинокля.