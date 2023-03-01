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"Поцілунок" Венери і Юпітера: в Україні спостерігають незвичне астрономічне явище

1 березня 2023 23:56
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Поцілунок Венери і Юпітера: в Україні спостерігають незвичне астрономічне явище: фото
Парад планет 1 березня
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

1 і 2 березня Юпітер і Венера стануть "пліч-о-пліч" на нічному небі. Це явище називають парадом планет.  Його можна спостерігати без телескопа чи бінокля. 

Про це повідомляє Live Science

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Венера та Юпітер у нічному небі мають вигляд двох великих яскравих зірок, які знаходяться дуже близько одна до одної. 

Юпітер, найбільша планета Сонячної системи, і Венера, один із найяскравіших об’єктів, які видно на небі Землі, тижнями наближалися один до одного. Однак, як зазначається у публікації, насправді планети знаходяться на нормальній відстані, а це явище є трюком перспективи. Дві яскраві планети насправді знаходяться на відстані мільйони кілометрів одна від одної. 

Завдяки орбітальним схемам Землі, Юпітера та Венери такі з’єднання відбуваються приблизно раз на рік.

Щоб спостерігати це явище, не потрібно мати ніякого спеціального обладнання. 

Нагадаємо, науковці з'ясували, що верхня оболонка Венери — літосфера — суцільна, а не розламана на тектонічні плити, як у Землі. Вчені дослідили, що її товщина значно тонша, і внаслідок того вона постійно оновлюється.

Також нещодавно з'явилось нове дослідження NASA, яке відкриває новий погляд на тепловий потік на Венері. Дослідники використовували дані, отримані понад 30 років тому, у рамках місії "Магеллан", щоб вивчити корони на поверхні Венери — геологічні особливості, які раніше були маловивчені.

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