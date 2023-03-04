На Місяці планують створити власний часовий пояс

Це потрібно для майбутніх місій у космосі

Європейське космічне агентство (ESA) хоче визначити часовий пояс на Місяці. Дослідження вказують, що використання різних часових зон може стати проблемою для майбутніх місій в космосі.

Про це пише видання Associated Press.

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Вчені вважають, що різні часові пояси ускладнять координацію під час місій. Як відомо, наразі готується низка таких досліджень Місяця космічними агентствами та приватними компаніями по всьому світу.

Зазначимо, що розмови про важливість і терміновість визначення загального місячного еталонного часу з'явилися ще рік тому у технологічному центрі ESTEC Європейського космічного агентства в Нідерландах. Однак, створити такий єдиний часовий пояс досить нелегко.

У Європейському космічному агентстві вважають, що "точна навігація вимагатиме суворого хронометражу", тому насамперед постане питання: чи потрібно створювати єдину міжнародну організацію, яка відповідатиме за підтримання годинникового поясу Місяця.

Крім того, їм доведеться вирішити: синхронізувати місячний час із земним чи ні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 1 та 2 березня Юпітер і Венера стали "пліч-о-пліч" на нічному небі. Це явище називають парадом планет. Його можна спостерігати без телескопа чи бінокля.