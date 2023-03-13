Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Космос arrow На орбите Земли накопилось много космического мусора: чем это опасно arrow

На орбите Земли накопилось много космического мусора: чем это опасно

13 марта 2023 23:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
На орбите фиксируются десятки тысяч обломков космического мусора
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Вокруг нашей планеты вращаются тысячи обломков ракет, спутников и научных аппаратов, которые десятилетиями запускали люди. Этот космический мусор несет угрозу для людей.

Об этом сообщает "24 канал".

Читайте также:

Сколько космического мусора на орбите

Космический мусор может быть маленьким, как точка краски, или огромным как дом. Независимо от размера, эти объекты представляют значительную угрозу для астронавтов, работающих спутников и космических кораблей, работающих на орбите.

Количество космического мусора на орбите увеличивается вместе с развитием космической отрасли на Земле. Это могут быть старые спутники, остающиеся полностью целыми, но разряженными или сломанными; отработанные ступени ракет, не упавших в атмосферу; разбиты куски механизмов, образованные при столкновении более крупных объектов и т.д.

Сеть космического наблюдения Соединенных Штатов отслеживает более 23 тысяч кусков космического мусора, по размеру превышающих мяч. 3 тысячи из них – это отработанные спутники.

Однако большинство обломков орбиты слишком малы, чтобы их можно было отследить. По оценкам исследователей, на орбите Земли находится более 100 триллионов неотслеживаемых частиц космического мусора. Подавляющее большинство имеет ширину менее 1 сантиметра.

Почему космический мусор является проблемой

Все это вращается вокруг планеты на скоростях столь больших, что даже мелкий обломок может серьезно повредить аппарат или убить астронавта. Объекты на орбите из-за отсутствия сопротивления атмосферы достигают скорости свыше 25 200 километров в час – в 10 раз быстрее, чем средняя скорость пули на Земле. Если два движущихся объекта в противоположных направлениях сталкиваются в пространстве, то удар становится еще сильнее.

Это было продемонстрировано в 2016 году, когда небольшое пятнышко краски столкнулось с окном на Международной космической станции, сделав в стекле вмятину размером четверть дюйма. К счастью, окно выдержало.

Может ли космический мусор упасть на Землю

Космический мусор часто падает на Землю. Каждый год в атмосферу входит в среднем от 200 до 400 обломков космического мусора, которые наука способна отследить. Большинство из них достаточно малы, чтобы полностью сгореть в атмосфере. Однако известно много случаев, когда большие объекты достигали поверхности.

К примеру, в августе 2022 года обгоревший кусок космического корабля SpaceX Crew Dragon приземлился в Австралии на овечьей ферме. Также огромный кусок китайской ракеты упал в Китае в ноябре 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые космического агентства NASA обнаружили "темные астероиды" между Марсом и Юпитером. Эти космические тела содержат воду, а по характеристикам похожи на карликовую планету Церера.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

23:40 В Сербии заговорили о введении санкций против россии

Новина з фото

23:18 AMD выпустила одну из самых доступных видеокарт на рынке: что известно

23:13 "Новая почта" обещает клиентам оплатить "Посылку в кредит": какие условия

Новина з відео

22:55 Ученые показали, как гигантский айсберг откололся от шельфового ледника Антарктиды

22:34Шесть общин Сумщины оказались под вражеским огнем: погиб человек, есть раненые

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:12Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов, — Зеленский

21:52МИД впервые в истории украинской дипломатии начал открытый поиск послов

21:31 Верховная Рада предлагает определить политический режим россии как "рашизм"

Эксклюзив

21:27Пробуждение весны в столице: Киев глазами фотографа Новини.LIVE

21:13Магазины рекордно повысили цены на продукты: лидеры по удорожанию

Новина з відео

22:55 Ученые показали, как гигантский айсберг откололся от шельфового ледника Антарктиды

Новина з відео

22:12Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов, — Зеленский

Новина з відео

20:06 Военные показали видео с окрестностей Бахмута, разрушенных после месяцев тяжелых боев

Новина з відео

18:02 Пограничники отбили штурм рф на Бахмутском направлении и взяли в плен "вагнеровца"

Новина з відео

17:28 В Киевской области мужчина зарезал товарища и спрятал тело на кладбище, — полиция

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:57 Африку атаковал мощный циклон "Фредди": погибли десятки человек

Новина з відео

16:30 В москве вырубают леса и уничтожают заповедники для размещения ПВО

Новина з відео

12:57 Вышел первый трейлер новой "Русалочки" с темнокожей актрисой в главной роли

Новина з відео

12:31 Леди Гага бросилась на помощь фотографу на дорожке "Оскар-2023": тот шокировал певицу реакцией

Новина з відео

11:38 Диана Глостер представила клип, в котором погрузилась в бассейн: о чем песня

21:13Магазины рекордно повысили цены на продукты: лидеры по удорожанию

Эксклюзив

18:00Остановить кровь и убраться с позиций: как происходит эвакуация 300-х с поля боя

10:19НБУ снизил поддержку курса гривны продажей валюты: что известно

Новина з фото

08:15Рианна, Леди Гага, Николь Кидман и другие звезды: самые яркие образы на премии "Оскар-2023"

Эксклюзив

07:10Почему дорожают фрукты и овощи, и как долго это продлится

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:00Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана

07:33Почему Китаю выгодно помогать россии в войне против Украины

Новина з відео

21:35Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитация, душ и даже просмотр мюзиклов: как знаменитости борются с бессонницей

07:39 "Я снимаю их так, чтобы не говорили, что это недостаток": львовский фотограф о раненых военных

Актуальное по теме

None 13 Март 23:33

В Сербии заговорили о введении санкций против россии

None 13 Март 23:08

AMD выпустила одну из самых доступных видеокарт на рынке: что известно

None 13 Март 19:19

"Новая почта" обещает клиентам оплатить "Посылку в кредит": какие условия

None 13 Март 22:55

Ученые показали, как гигантский айсберг откололся от шельфового ледника Антарктиды

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB