На орбите Земли накопилось много космического мусора: чем это опасно

На орбите фиксируются десятки тысяч обломков космического мусора

Вокруг нашей планеты вращаются тысячи обломков ракет, спутников и научных аппаратов, которые десятилетиями запускали люди. Этот космический мусор несет угрозу для людей.

Об этом сообщает "24 канал".

Сколько космического мусора на орбите

Космический мусор может быть маленьким, как точка краски, или огромным как дом. Независимо от размера, эти объекты представляют значительную угрозу для астронавтов, работающих спутников и космических кораблей, работающих на орбите.

Количество космического мусора на орбите увеличивается вместе с развитием космической отрасли на Земле. Это могут быть старые спутники, остающиеся полностью целыми, но разряженными или сломанными; отработанные ступени ракет, не упавших в атмосферу; разбиты куски механизмов, образованные при столкновении более крупных объектов и т.д.

Сеть космического наблюдения Соединенных Штатов отслеживает более 23 тысяч кусков космического мусора, по размеру превышающих мяч. 3 тысячи из них – это отработанные спутники.

Однако большинство обломков орбиты слишком малы, чтобы их можно было отследить. По оценкам исследователей, на орбите Земли находится более 100 триллионов неотслеживаемых частиц космического мусора. Подавляющее большинство имеет ширину менее 1 сантиметра.

Почему космический мусор является проблемой

Все это вращается вокруг планеты на скоростях столь больших, что даже мелкий обломок может серьезно повредить аппарат или убить астронавта. Объекты на орбите из-за отсутствия сопротивления атмосферы достигают скорости свыше 25 200 километров в час – в 10 раз быстрее, чем средняя скорость пули на Земле. Если два движущихся объекта в противоположных направлениях сталкиваются в пространстве, то удар становится еще сильнее.

Это было продемонстрировано в 2016 году, когда небольшое пятнышко краски столкнулось с окном на Международной космической станции, сделав в стекле вмятину размером четверть дюйма. К счастью, окно выдержало.

Может ли космический мусор упасть на Землю

Космический мусор часто падает на Землю. Каждый год в атмосферу входит в среднем от 200 до 400 обломков космического мусора, которые наука способна отследить. Большинство из них достаточно малы, чтобы полностью сгореть в атмосфере. Однако известно много случаев, когда большие объекты достигали поверхности.

К примеру, в августе 2022 года обгоревший кусок космического корабля SpaceX Crew Dragon приземлился в Австралии на овечьей ферме. Также огромный кусок китайской ракеты упал в Китае в ноябре 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые космического агентства NASA обнаружили "темные астероиды" между Марсом и Юпитером. Эти космические тела содержат воду, а по характеристикам похожи на карликовую планету Церера.