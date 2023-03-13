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На орбіті Землі накопичилося багато космічного сміття: чим це небезпечно

13 березня 2023 23:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
На орбіті фіксуються десятки тисяч уламків космічного сміття
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Довкола нашої планети обертаються тисячі уламків ракет, супутників та різноманітних наукових апаратів, які десятиліттями запускали люди. Це космічне сміття несе загрозу для людей.

Про це повідомляє "24 канал". 

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Скільки космічного сміття на орбіті

Космічне сміття може бути маленьким, як цятка фарби, або величезним, наче будинок. Незалежно від розміру, ці об'єкти становлять значну загрозу для астронавтів, працюючих супутників і космічних кораблів, які працюють на орбіті. 

Кількість космічного сміття на орбіті збільшується разом із розвитком космічної галузі на Землі. Це можуть бути старі супутники, які залишаються повністю цілими, але розрядженими чи зламаними; відпрацьовані ступені ракет, які не впали в атмосферу; розбиті шматки механізмів, утворені під час зіткнення більших об’єктів тощо.

Мережа космічного спостереження Сполучених Штатів наразі відстежує понад 23 тисячі шматків космічного сміття, які за розміром перевищують м’яч. 3 тисячі з них – це відпрацьовані супутники.

Однак більшість уламків орбіти занадто малі, щоб їх можна було відстежити. За оцінками дослідників, на орбіті Землі знаходиться понад 100 трильйонів невідстежуваних частинок космічного сміття. Переважна їх більшість має ширину менше 1 сантиметра.

Чому космічне сміття є проблемою

Усе це обертається довкола планети на швидкостях настільки великих, що навіть дрібний уламок може серйозно пошкодити апарат або вбити астронавта. Об’єкти на орбіті через відсутність опору атмосфери досягають швидкості понад 25 200 кілометрів за годину – в 10 разів швидше, ніж середня швидкість кулі на Землі. Якщо два об'єкти, що рухаються в протилежних напрямках, стикаються в просторі, то удар стає ще сильнішим.

Це було продемонстровано в 2016 році, коли невелика цятка фарби зіткнулася з вікном на Міжнародній космічній станції, зробивши в склі вм’ятину розміром чверть дюйма. На щастя, вікно витримало.

Чи може космічне сміття впасти на Землю

Космічне сміття часто падає на Землю. Щороку в атмосферу входить у середньому від 200 до 400 уламків космічного сміття, які наука здатна відстежити. Більшість із них достатньо малі, щоб повністю згоріти в атмосфері. Однак відомо багато випадків, коли великі об'єкти досягали поверхні.

Наприклад, у серпні 2022 року обгорілий шматок космічного корабля SpaceX Crew Dragon приземлився в Австралії на овечій фермі. Також величезний шмат китайської ракети впав у Китаї в листопаді 2022 року. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що науковці космічного агентства NASA виявили "темні астероїди" між Марсом та Юпітером. Ці космічні тіла містять воду, а за характеристиками схожі на карликову планету Церера.

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