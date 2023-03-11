Дослідники виявили у Сонячній системі "темні астероїди", наповнені водою

Дослідники NASA зробили відкриття щодо властивостей астероїдів

Науковці космічного агентства NASA виявили "темні астероїди" між Марсом та Юпітером. Ці космічні тіла містять воду, а за характеристиками схожі на карликову планету Церера.

Про це пише Futurism.com.

Що відомо

Стародавні великі "темні астероїди", що ховаються між Марсом і Юпітером, можуть бути одними з найстаріших первинних об'єктів перших років після формування Сонячної системи.

У процесі дослідження вчені з'ясували, що всі вивчені ними астероїди дуже пористі завдяки тому, що вони з'явилися в зовнішніх межах Сонячної системи. Тобто низька температура не дозволила їм перетворитися на цілісний камінь. Вчені вважають, що після утворення ці астероїди притягла ближче до Сонця гравітація Юпітера або Сатурна, після чого вони перемістилися до головного поясу астероїдів.

За хімічним складом нові астероїди відрізняються від уламків космічного каміння, яке знаходили на Землі.

Темні астероїди такі самі старі, як і Сонячна система.

Але, мабуть, найцікавіші результати відкриттів щодо цих астероїдів стосуються нашої планети. Якщо такі старі астероїди в нашій Сонячній системі наповнені водою, це є переконливим аргументом на користь популярної серед науковців теорії, що Земля отримала воду з астероїдів — або, принаймні, частину води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейське космічне агентство (ESA) хоче визначити часовий пояс на Місяці. Дослідження вказують, що використання різних часових зон може стати проблемою для майбутніх місій у космосі.