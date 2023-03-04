На Солнце произошла большая вспышка: чем это опасно

Вспышка на солнце

Большая солнечная вспышка произошла 3 февраля, объявлено предупреждение о незначительном солнечном шторме. Есть возможность, что часть извержения достигнет нашей планеты.

Об этом сообщает The Watchers.

Солнечная вспышка

Радиоизлучения двух типов со скоростью 247 км/с зарегистрированы в 17:53 по всемирному координированному времени (19:53 по Киеву), что свидетельствует о сильном выбросе корональной массы и солнечном радиационном шторме, сообщает издание. Кроме того, зарегистрирован 10-сантиметровый радиовсплеск.

Хотя регион, где произошла вспышка, направлен не на Землю, все равно существует возможность, что часть извержения все же достигнет нашей планеты.

Предполагается, что к моменту вспышки радиочастоты будут наиболее снижены в Соединенных Штатах, Центральной Америке и всей Южной Америке.

Напомним, что ученые прогнозируют, что в марте может быть пять магнитных бурь. Первая из них ожидается уже в начале марта.

Как известно, в дни магнитных бурь может ухудшиться самочувствие метеочувствительных, пожилых людей и владельцев хронических болезней. В связи с этим, эксперты дали советы, как уберечься от негативных последствий.