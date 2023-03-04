На Солнце произошла большая вспышка: чем это опасно
Большая солнечная вспышка произошла 3 февраля, объявлено предупреждение о незначительном солнечном шторме. Есть возможность, что часть извержения достигнет нашей планеты.
Об этом сообщает The Watchers.
-
Соловьев рассказал, как его "приветливо" встретили ВСУ в Угледаре
-
В НАТО рассказали, что нужно делать Молдове, чтобы присоединиться к Европе: к чему здесь россия
-
Италия в скором времени представит план по разблокированию украинского экспорта
-
Деоккупация Донбасса и Крыма: когда ждать
-
Воскресенье в УПЛ: разгромная победа "Шахтера", успехи "Зари" и "Руха" на выезде
-
Уникальная трансплантация: в США врач-хирург пробежал марафон, чтобы достать орган, застрявший в пробке
-
Жданов рассказал, как можно освободить Крым за 3 недели
-
Облил себя бензином и поджег: в Киевской обоасти мужчина пытался покончить с собой на глазах у жены
-
Бои за Бахмут: украинские военные контролируют ключевую трассу в городе
-
Четыре продукта, которые поднимут иммунитет весной: советы врача-диетолога
Солнечная вспышка
Радиоизлучения двух типов со скоростью 247 км/с зарегистрированы в 17:53 по всемирному координированному времени (19:53 по Киеву), что свидетельствует о сильном выбросе корональной массы и солнечном радиационном шторме, сообщает издание. Кроме того, зарегистрирован 10-сантиметровый радиовсплеск.
Хотя регион, где произошла вспышка, направлен не на Землю, все равно существует возможность, что часть извержения все же достигнет нашей планеты.
Предполагается, что к моменту вспышки радиочастоты будут наиболее снижены в Соединенных Штатах, Центральной Америке и всей Южной Америке.
Напомним, что ученые прогнозируют, что в марте может быть пять магнитных бурь. Первая из них ожидается уже в начале марта.
Как известно, в дни магнитных бурь может ухудшиться самочувствие метеочувствительных, пожилых людей и владельцев хронических болезней. В связи с этим, эксперты дали советы, как уберечься от негативных последствий.