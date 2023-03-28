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На Солнце образовалась гигантская "дыра": к Земле приближаются солнечные ветры

28 марта 2023 22:11
- Анна-Карина Белоткач
Появилась "дыра" на Солнце
- Анна-Карина Белоткач

На поверхности Солнца появилась гигантская "дыра". До 31 марта может направиться Солнечный ветер к Земле.

Об этом сообщает Science Alert.

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Гигантская "дыра" на Солнце

Как отмечается, это уже вторая "дыра" за последнее время. Недавно на Солнце обнаружили корональную "дыру", которая в 30 раз больше Земли. Теперь же в поле зрения ученых появилась новая гигантская "дыра" размером от 18 до 20 земных.

Объясняют, что корональные "дыры" испускают в космос солнечный ветер, который может повредить спутники и вызвать полярные сияния на Земле.

"Новая "дыра" расположена близко к экватору Солнца. Корональные "дыры" достаточно распространены, но обычно они появляются ближе к полюсам Солнца, откуда их ветры извергаются в космос. Они очень быстры и могут быть со скоростью более 800 километров в секунду", — сказали ученые.

Когда Солнце приближается к пику активности, который происходит примерно каждые 11 лет, эти "дыры", скорее всего, появятся вблизи экватора Солнца.

Напомним, что недавно команда геологов обнаружила обломки горных пород в возрасте 3,48 миллиарда лет. Они могут являться результатом падения первого метеорита на Землю. Исследователи рассказали о своем открытии на 54-й Конференции по изучению Луны и планет.

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