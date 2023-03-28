На Солнце образовалась гигантская "дыра": к Земле приближаются солнечные ветры
На поверхности Солнца появилась гигантская "дыра". До 31 марта может направиться Солнечный ветер к Земле.
Об этом сообщает Science Alert.
-
НБУ начнет утверждать списки работников банков на "бронь" от мобилизации
-
Визит Зеленского в Сумскую область: Президент подвел итоги
-
В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине
-
В ВСУ рассказали, сколько оккупантов уничтожили за сутки возле Бахмута
-
Парламент Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа
-
Украинским переселенцам выплачивают пособие шесть организаций, некоторые до $1 тыс.
-
В Шотландии выбрали нового первого министра: детали
-
Народный синоптик рассказал, в каких областях Украины завтра будет снег
-
В Херсонской области оккупанты ищут бывших участников АТО
-
Невероятный снегопад в Киеве: вечерний город глазами фотографа Новини.LIVE
Гигантская "дыра" на Солнце
Как отмечается, это уже вторая "дыра" за последнее время. Недавно на Солнце обнаружили корональную "дыру", которая в 30 раз больше Земли. Теперь же в поле зрения ученых появилась новая гигантская "дыра" размером от 18 до 20 земных.
Объясняют, что корональные "дыры" испускают в космос солнечный ветер, который может повредить спутники и вызвать полярные сияния на Земле.
"Новая "дыра" расположена близко к экватору Солнца. Корональные "дыры" достаточно распространены, но обычно они появляются ближе к полюсам Солнца, откуда их ветры извергаются в космос. Они очень быстры и могут быть со скоростью более 800 километров в секунду", — сказали ученые.
Когда Солнце приближается к пику активности, который происходит примерно каждые 11 лет, эти "дыры", скорее всего, появятся вблизи экватора Солнца.
Напомним, что недавно команда геологов обнаружила обломки горных пород в возрасте 3,48 миллиарда лет. Они могут являться результатом падения первого метеорита на Землю. Исследователи рассказали о своем открытии на 54-й Конференции по изучению Луны и планет.