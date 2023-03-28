На Сонці утворилась гігантська "діра": до Землі наближаються сонячні вітри

З'явилась "діра" на Сонці

На поверхні Сонця з'явилася гігантська "діра". Астрологи попереджають, що до 31 березня може направитись Сонячний вітер до Землі.

Про це повідомляє Science Alert.

Гігантська "діра" на Сонці

Як зазначається, це вже друга "діра" за останній час. Нещодавно на Сонці виявили корональну "діру", що у 30 разів більша за Землю. Тепер же у полі зору вчених з'явилася нова гігантська "діра" розміром від 18 до 20 земних.

Пояснюють, що корональні "діри" випускають у космос сонячний вітер, який може пошкодити супутники та викликати полярні сяйва на Землі.

"Нова "діра" розташована близько до екватора Сонця. Корональні "діри" досить поширені, але зазвичай вони з'являються ближче до полюсів Сонця, звідки їх вітри вивергаються в космос. Вони дуже швидкі і можуть бути зі швидкістю понад 800 кілометрів на секунду", — сказали вчені.

Коли Сонце наближається до піку активності, який відбувається приблизно кожні 11 років, ці "діри", найімовірніше, з'являться поблизу екватора Сонця.

Нагадаємо, що нещодавно команда геологів знайшла уламки гірських порід віком 3,48 мільярда років. Вони можуть бути результатом падіння першого метеорита на Землю. Дослідники розповіли про своє відкриття на 54-й Конференції з вивчення Місяця та планет.