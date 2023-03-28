Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow На Сонці утворилась гігантська "діра": до Землі наближаються сонячні вітри arrow

На Сонці утворилась гігантська "діра": до Землі наближаються сонячні вітри

28 березня 2023 22:11
- Анна-Каріна Білоткач
З'явилась "діра" на Сонці
- Анна-Каріна Білоткач

На поверхні Сонця з'явилася гігантська "діра". Астрологи попереджають, що до 31 березня може направитись Сонячний вітер до Землі.

Про це повідомляє Science Alert.

Читайте також:

Гігантська "діра" на Сонці

Як зазначається, це вже друга "діра" за останній час. Нещодавно на Сонці виявили корональну "діру", що у 30 разів більша за Землю. Тепер же у полі зору вчених з'явилася нова гігантська "діра" розміром від 18 до 20 земних.

Пояснюють, що корональні "діри" випускають у космос сонячний вітер, який може пошкодити супутники та викликати полярні сяйва на Землі.

"Нова "діра" розташована близько до екватора Сонця. Корональні "діри" досить поширені, але зазвичай вони з'являються ближче до полюсів Сонця, звідки їх вітри вивергаються в космос. Вони дуже швидкі і можуть бути зі швидкістю понад 800 кілометрів на секунду", — сказали вчені.

Коли Сонце наближається до піку активності, який відбувається приблизно кожні 11 років, ці "діри", найімовірніше, з'являться поблизу екватора Сонця.

Нагадаємо, що нещодавно команда геологів знайшла уламки гірських порід віком 3,48 мільярда років. Вони можуть бути результатом падіння першого метеорита на Землю. Дослідники розповіли про своє відкриття на 54-й Конференції з вивчення Місяця та планет.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

22:28 Візит Зеленського на Сумщину: Президент підбив підсумки

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

21:51 У ЗСУ розповіли, скільки окупантів знищили за добу біля Бахмута

21:28Парламент Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

21:13 Українським переселенцям виплачують допомогу шість організацій, деякі до $1 тис.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:12 В Шотландії обрали нового першого міністра: деталі

21:11 Народний синоптик розповів, в яких областях України завтра сніжитиме

20:52 На Херсонщині окупанти шукають колишніх учасників АТО

Ексклюзив

20:43Неймовірний снігопад у Києві: вечірнє місто очима фотографа Новини.LIVE

20:40 У росії батька дівчинки, яка намалювала антивоєнний малюнок, засудили до двох років колонії

Новина з відео

22:28 Візит Зеленського на Сумщину: Президент підбив підсумки

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Новина з відео

17:42 Гурт KAZKA повідомив, коли прибере літеру Z з назви: до чого тут Зеленський

Новина з відео

17:00 Затонув румунський човен: одеські прикордонники врятували людину

Новина з відео

14:54 Зеленський вручив Охтирці відзнаку міста-героя

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:40В Одесі дерево впало на жінку: в якому стані постраждала

Новина з відео

14:40 Анатолій Анатоліч з дружиною зворушливо привітали молодшу доньку з днем народження

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

13:55 Ведуча програми "Аферисти в сітях" поіронізувала стосовно своєї фігури: реакція соцмереж

Новина з відео

13:05 Рятувальники ліквідували пожежу на полях зрошення в Одесі

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

21:13Українців закликають скаржитись на завищену вартість деяких продуктів у магазинах

Актуальне по темі

None 28 Березень 22:51

Візит Зеленського на Сумщину: Президент підбив підсумки

None 28 Березень 22:49

У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

None 28 Березень 22:44

У ЗСУ розповіли, скільки окупантів знищили за добу біля Бахмута

None 28 Березень 22:42

Парламент Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB