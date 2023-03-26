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Дослідники знайшли уламки метеорита, який вперше впав на Землю

26 березня 2023 08:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Метеорит
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Команда геологів знайшла уламки гірських порід віком 3,48 мільярда років. Вони можуть бути результатом падіння першого метеорита на Землю.

Дослідники розповіли про своє відкриття на 54-й Конференції з вивчення Місяця та планет, передає Livescience.

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Деталі

Вчені знайшли сферули — утворення з вуглецю з наноалмазами. Уламки знаходилися на кратоні Пілбара в Західній Австралії. На думку науковці, вони є "найдавнішим доказом потенційного удару метеора в геологічних літописах Землі". За оцінкою геологів, цим утворенням 3,48 млрд років.

Досі найдавнішими доказами зіткнень метеоритів були сферули віком 3,47 мільярда років, які знайшли у тому ж місці.

Інші вчені, які ознайомилися з відкриттям геологів зазначили, що воно доволі переконливе. Вони наголосили про необхідність отримати доступ до всього набору даних.

Дослідники знайшли сферули ще у 2019 році в ядрах осадових порід. Їхній вік підрахували за допомогою ізотопів циркону. Хімічний склад осадових порід вказує на інопланетне походження, адже кількість деяких матеріалів значно перевищувала звичні показники для планети. Науковці також відзначили характерну форму сферул та бульбашки всередині них. Вони утворюються, коли бризки розплавленої породи твердіють після удару метеора.

Нагадаємо, в останні дні березня п'ять планет нашої Сонячної системи можна буде побачити на невеликій ділянці небосхилу. Планети вишикуються в дугу з 25 по 30 березня.

Також ми писали, що вперше в історії астрономи побачили нові "ударні хвилі" у космосі. Такі спостереження допоможуть вченим ще краще дослідити магнітні поля у Всесвіті.

Додамо, телескоп NASA Джеймс Вебб зробив дивовижний знімок зірки, яка розташовується на межі смерті. Інфрачервона лінза телескопа спостерігала за газом та пилом, викинутими до космосу величезною зіркою, віддаленою на 15 000 світлових років.

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