Дослідники знайшли уламки метеорита, який вперше впав на Землю

Метеорит

Команда геологів знайшла уламки гірських порід віком 3,48 мільярда років. Вони можуть бути результатом падіння першого метеорита на Землю.

Дослідники розповіли про своє відкриття на 54-й Конференції з вивчення Місяця та планет, передає Livescience.

Деталі

Вчені знайшли сферули — утворення з вуглецю з наноалмазами. Уламки знаходилися на кратоні Пілбара в Західній Австралії. На думку науковці, вони є "найдавнішим доказом потенційного удару метеора в геологічних літописах Землі". За оцінкою геологів, цим утворенням 3,48 млрд років.

Досі найдавнішими доказами зіткнень метеоритів були сферули віком 3,47 мільярда років, які знайшли у тому ж місці.

Інші вчені, які ознайомилися з відкриттям геологів зазначили, що воно доволі переконливе. Вони наголосили про необхідність отримати доступ до всього набору даних.

Дослідники знайшли сферули ще у 2019 році в ядрах осадових порід. Їхній вік підрахували за допомогою ізотопів циркону. Хімічний склад осадових порід вказує на інопланетне походження, адже кількість деяких матеріалів значно перевищувала звичні показники для планети. Науковці також відзначили характерну форму сферул та бульбашки всередині них. Вони утворюються, коли бризки розплавленої породи твердіють після удару метеора.

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