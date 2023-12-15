На Солнце зафиксировали рекордно сильную вспышку за последние шесть лет

Вспышки на Солнце. Фото: NASA/SDO

Ученые заметили самую мощную вспышку на Солнце за последние шесть лет. Выброс от вспышки коснется Земли, из-за чего в ближайшие дни прогнозируются очень сильные магнитные бури.

Об этом сообщает The Messenger.

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Рекордно мощные вспышки на Солнце

Как известно, в четверг, 14 декабря, ученые зафиксировали рекордно мощные вспышки на Солнце за последние шесть лет. Сила вспышки — X2.8, а вспышки X-класса самые сильные из возможных и в последний раз происходили в 2017 году.

"Выброс от вспышки коснется Земли, из-за чего в ближайшие дни будут очень сильные магнитные бури. Первая буря ожидается до субботы. У метеозависимых возможны мигрени, нарушение сна, обострение хронических болезней, боль в суставах и скачки давления", — говорится в материале.

Также отмечается, что эта вспышка привела к мощному радиозатемнению в частях Земли, которые на тот момент были обращены к Солнцу. Пострадали только высокочастотные сигналы, обычно используемые в военных, морских и авиационных целях.

В этот день было две вспышки, вторая произошла ночью, которая также привела к временному ухудшению или потере некоторых высокочастотных радиосигналов, но имеет не такое сильное влияние как первая.

Напомним, недавно ученые обнаружили жуткую планету чернее угля. Этот газовый гигант отражает менее 1% падающего на него солнечного света.