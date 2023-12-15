На Сонці зафіксували рекордно сильний спалах за останні шість років

Спалахи на Сонці. Фото: NASA/SDO

Вчені помітили найпотужніший спалах на Сонці за останні шість років. Викид від спалаху зачепить Землю, через що найближчими днями прогнозуються дуже сильні магнітні бурі.

Про це повідомляє The Messenger.

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Рекордно потужні спалахи на Сонці

Як відомо, у четвер, 14 грудня, вчені зафіксували рекордно потужні спалахи на Сонці за останні шість років. Сила спалаху — X2.8, а спалахи X-класу найсильніші з можливих і востаннє відбувалися 2017 року.

"Викид від спалаху зачепить Землю, через що найближчими днями будуть дуже сильні магнітні бурі. Перша буря очікується до суботи. У метеозалежних можливі мігрені, порушення сну, загострення хронічних хвороб, біль у суглобах та стрибки тиску", — йдеться у матеріалі.

Також зазначається, що цей спалах призвів до потужного радіозатемнення в частинах Землі, які на той момент були звернені до Сонця. Постраждали лише високочастотні сигнали, які зазвичай використовуються у військових, морських і авіаційних цілях.

Цього дня було два спалахи, другий відбувся вночі, який також призвів до тимчасового погіршення або втрати деяких високочастотних радіосигналів, але має не такий сильний вплив як перший.

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили моторошну планету чорнішу за вугілля. Цей газовий гігант відбиває менше ніж 1% сонячного світла, що падає на нього.