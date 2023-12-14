Вчені розповіли про моторошну планету, створену з темряви — що це за світ

Створена з пітьми — вчені розповіли про найстрашнішу планету, що пожирає світло
Якщо ви гадаєте, що у Всесвіті не існує більше нічого такого ж темного, як чорні діри, то ви помиляєтесь. Адже астрономам вдалося виявити моторошну планету чорнішу за вугілля. Це єдиний у своєму роді світ, відомий нам, і це точно не та місцевість, де хочеться побувати.
Що відомо про планету, створену з темряви, чим вона така страшна та які її особливості, розповідаємо далі у нашому матеріалі.
Що це за планета темряви та страху і як її знайшли?
Так, світ, про який піде мова, є газовим гігантом розміром з Юпітер під назвою TrES-2b. Планета обертається навколо зірки спектрального класу G0V GSC 03549-02811 приблизно за 750 світлових років від Землі у напрямку сузір’я Дракона.
Знайшли незвичайний космічний об'єкт науковці NASA ще 2006 року за допомогою космічного корабля "Кеплер". Як йдеться у науковій праці, опублікованій у журналі The Astrophysical Journal, TrES-2b був відкритий транзитним методом у рамках проєкту "Трансатлантичний екзопланетний огляд".
Які особливості чорної планети TrES-2b?
Дослідники виявили, що цей газовий гігант відбиває менше ніж 1% сонячного світла, що падає на нього. Фактично він його пожирає. Тож, на цю мить це найтемніша планета чи місяць, яку коли-небудь спостерігали у Всесвіті.
"Це темніше, ніж найчорніший шматок вугілля, ніж темна акрилова фарба, якою можна малювати. Дивно, як ця величезна планета настільки поглинає все світло, яке на неї потрапляє", — заявив астроном із Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики, провідний автор дослідження Девід Кіппінг в коментарі виданню Space.com.
У той час як на Юпітері є хмари з білими та червоними смугами, які відбивають більше третини сонячного світла, що доходить до нього, TrES-2b, очевидно, не має хмар, що відбивають світло.
Та все ж є у цієї планети малесеньке світіння. Як пояснюють науковці, атмосфера планети розпечена до понад 980°C через надто близьке розташування до своєї зірки. Через таку високу температуру TrES-2b випромінює слабке червоне світіння, схоже на розпечену вуглинку.
Чому планета TrES-2b чорна?
Дослідники припускають, що хімічні речовини, що поглинають світло, такі як випаровування натрію та калію або газоподібний оксид титану в атмосфері планети можуть допомогти пояснити, чому вона така темна.
Однак вчені не виключають, що виною може бути хімічна речовина, яка досі науці невідома.
Чи можуть існувати інші світи схожі на TrES-2b?
Попри те, що TrES-2b на цей час є найтемнішою відомою планетою, подібні світи навколо інших зірок, безсумнівно, чекають відкриття.
Раніше ми розповідали, що дослідники знайшли планету, на якій життя може бути в усьому кращим за земне.
Нагадаємо, ми писали, яка планета найбільша у Чумацькому Шляху.
Також ми повідомляли, що вчені з'ясували, скільки насправді водних планет у Чумацькому Шляху, і це вражає, адже вони потенційно можуть мати життя.
Читайте Новини.LIVE!