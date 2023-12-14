Вчені розповіли про моторошну планету, створену з темряви — що це за світ

Чорна розпечена планета, що пожирає світло своєї зірки. Фото: Wikimedia commons/fsgregs

Якщо ви гадаєте, що у Всесвіті не існує більше нічого такого ж темного, як чорні діри, то ви помиляєтесь. Адже астрономам вдалося виявити моторошну планету чорнішу за вугілля. Це єдиний у своєму роді світ, відомий нам, і це точно не та місцевість, де хочеться побувати.

Що відомо про планету, створену з темряви, чим вона така страшна та які її особливості, розповідаємо далі у нашому матеріалі.

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Так, світ, про який піде мова, є газовим гігантом розміром з Юпітер під назвою TrES-2b. Планета обертається навколо зірки спектрального класу G0V GSC 03549-02811 приблизно за 750 світлових років від Землі у напрямку сузір’я Дракона.

Знайшли незвичайний космічний об'єкт науковці NASA ще 2006 року за допомогою космічного корабля "Кеплер". Як йдеться у науковій праці, опублікованій у журналі The Astrophysical Journal, TrES-2b був відкритий транзитним методом у рамках проєкту "Трансатлантичний екзопланетний огляд".

Які особливості чорної планети TrES-2b?

Дослідники виявили, що цей газовий гігант відбиває менше ніж 1% сонячного світла, що падає на нього. Фактично він його пожирає. Тож, на цю мить це найтемніша планета чи місяць, яку коли-небудь спостерігали у Всесвіті.

"Це темніше, ніж найчорніший шматок вугілля, ніж темна акрилова фарба, якою можна малювати. Дивно, як ця величезна планета настільки поглинає все світло, яке на неї потрапляє", — заявив астроном із Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики, провідний автор дослідження Девід Кіппінг в коментарі виданню Space.com.

У той час як на Юпітері є хмари з білими та червоними смугами, які відбивають більше третини сонячного світла, що доходить до нього, TrES-2b, очевидно, не має хмар, що відбивають світло.

Та все ж є у цієї планети малесеньке світіння. Як пояснюють науковці, атмосфера планети розпечена до понад 980°C через надто близьке розташування до своєї зірки. Через таку високу температуру TrES-2b випромінює слабке червоне світіння, схоже на розпечену вуглинку.

Чорна планета TrES-2b. Зображення: NASA

Чому планета TrES-2b чорна?

Дослідники припускають, що хімічні речовини, що поглинають світло, такі як випаровування натрію та калію або газоподібний оксид титану в атмосфері планети можуть допомогти пояснити, чому вона така темна.

Однак вчені не виключають, що виною може бути хімічна речовина, яка досі науці невідома.

Чорна планета TrES-2b. Зображення: NASA

Чи можуть існувати інші світи схожі на TrES-2b?

Попри те, що TrES-2b на цей час є найтемнішою відомою планетою, подібні світи навколо інших зірок, безсумнівно, чекають відкриття.

Раніше ми розповідали, що дослідники знайшли планету, на якій життя може бути в усьому кращим за земне.

Нагадаємо, ми писали, яка планета найбільша у Чумацькому Шляху.

Також ми повідомляли, що вчені з'ясували, скільки насправді водних планет у Чумацькому Шляху, і це вражає, адже вони потенційно можуть мати життя.