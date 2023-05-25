На Уране обнаружили полярный циклон

Астрономы нашли полярный циклон на Уране. Фото: Haverford College

Астрономы в первый раз наблюдали полярный циклон на Уране. Это удалось сделать с Земли.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

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Как удалось увидеть полярный циклон

Ученые наблюдали за полярным циклоном благодаря специальному радиотелескопу. Он расположен в Нью-Мексико, США, и состоит из 27 антенн.

Проводя свое исследование, астрономы увидели уникальное явление на северном полюсе планеты. Оно напоминает так называемую закрученную спираль, которая постоянно движется.

"Эти наблюдения говорят нам гораздо больше об истории Урана. Это гораздо более динамичный мир, чем вы могли бы подумать. Это не просто голубой газовый шар. Многое происходит на этой планете", — сказал ведущий автор исследования Алекс Акинс из JPL.

Фото: NASA/JPL-Caltech/VLA

Результаты исследования

Данные, полученные учеными в ходе исследования, подтверждают, что атмосфера каждой планеты имеет признаки "вихря" на своих полюсах.

Данная работа исследователей стала финальной в изучении атмосфер планет. Благодаря этому можно утверждать, что циклоны и антициклоны идентифицированы на полюсах каждой планеты Солнечной системы. Исключение — Меркурий, не имеющий значительную атмосферу.

Что будет дальше

Проверить результаты исследования ученые планируют и на практике. Для этого в начале 30-х NASA планирует послать автоматическую межпланетную станцию для изучения спутников Урана и планеты. Для того чтобы экспедиция прошла как можно успешно, ученым нужно выбрать лучшее место для разведки, чем они и будут заниматься в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали, что во всех уголках планеты Земля обнаружен микропластик. Это губительно влияет на дикую природу и здоровье человека.

Добавим, что японские ученые планируют запустить в космос спутник, сделанный из дерева.