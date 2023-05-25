На Урані виявили полярний циклон

Астрономи виявили полярний циклон на Урані. Фото: Haverford College

Астрономи вперше спостерігали полярний циклон на Урані. Це вдалося зробити із Землі.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA.

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Вчені спостерігали за полярним циклоном завдяки спеціальному радіотелескопу. Він розташований у Нью-Мексико, що у США, та складається з 27 антен.

Проводячи своє дослідження, астрономи виявили унікальне явище на північному полюсі планети. Воно нагадує так звану закручену спіраль, що постійно рухається.

"Ці спостереження говорять нам набагато більше про історію Урану. Це набагато динамічніший світ, ніж ви могли б подумати. Це не просто блакитна газова куля. Багато чого відбувається на цій планеті", — сказав провідний автор дослідження Алекс Акінс з JPL.

Фото: NASA/JPL-Caltech/VLA

Результати дослідження

Дані, що отримали вчені у ході дослідження, підтверджують, що атмосфера кожної з планет має ознаки "вихору" на своїх полюсах.

Дана робота дослідників стала фінальною у вивченні атмосфер планет. Завдяки цьому можна стверджувати, що циклони та антициклони тепер ідентифіковані на полюсах кожної планети Сонячної системи. Виняток — Меркурій, який не має значної атмосфери.

Що буде далі

Перевірити результати дослідження вчені планують і на практиці. Для цього на початку 30-х років NASA планує надіслати автоматичну міжпланетну станцію для вивчення супутників Урану та планети. Для того, щоб експедиція пройшла якомога успішно, науковцям потрібно обрати найкраще місце для розвідки, чим вони і займатимуться найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у всіх куточках планети Земля виявлено мікропластик. Це згубно впливає на дику природу та здоров’я людини.

Додамо, що японські вчені планують запустити у космос супутник, який зроблений із дерева.