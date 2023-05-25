Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow На Урані вперше виявили полярний циклон: де спостерігали унікальне явище arrow

На Урані вперше виявили полярний циклон: де спостерігали унікальне явище

25 травня 2023 15:39
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Урані виявили полярний циклон
Астрономи виявили полярний циклон на Урані. Фото: Haverford College
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Астрономи вперше спостерігали полярний циклон на Урані. Це вдалося зробити із Землі

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA.

Читайте також:

Як вдалося побачити полярний циклон

Вчені спостерігали за полярним циклоном завдяки спеціальному радіотелескопу. Він розташований у Нью-Мексико, що у США, та складається з 27 антен.

Проводячи своє дослідження, астрономи виявили унікальне явище на північному полюсі планети. Воно нагадує так звану закручену спіраль, що постійно рухається.

"Ці спостереження говорять нам набагато більше про історію Урану. Це набагато динамічніший світ, ніж ви могли б подумати. Це не просто блакитна газова куля. Багато чого відбувається на цій планеті", — сказав провідний автор дослідження Алекс Акінс з JPL.

NASA/JPL-Caltech/VLA
Фото:  NASA/JPL-Caltech/VLA

Результати дослідження

Дані, що отримали вчені у ході дослідження, підтверджують, що атмосфера кожної з планет має ознаки "вихору" на своїх полюсах. 

Дана робота дослідників стала фінальною у вивченні атмосфер планет. Завдяки цьому можна стверджувати, що циклони та антициклони тепер ідентифіковані на полюсах кожної планети Сонячної системи. Виняток — Меркурій, який не має значної атмосфери.

Що буде далі

Перевірити результати дослідження вчені планують і на практиці. Для цього на початку 30-х років NASA планує надіслати автоматичну міжпланетну станцію для вивчення супутників Урану та планети. Для того, щоб експедиція пройшла якомога успішно, науковцям потрібно обрати найкраще місце для розвідки, чим вони і займатимуться найближчим часом. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у всіх куточках планети Земля виявлено мікропластик. Це згубно впливає на дику природу та здоров’я людини. 

Додамо, що японські вчені планують запустити у космос супутник, який зроблений із дерева. 

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Вадим Столар: Вимушені переселенці пізнають столицю завдяки нашому проєкту "Знайомся: Київ!"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB