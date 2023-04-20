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Над Аляской появилась загадочная спираль: как возникло явление

20 апреля 2023 03:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Над Аляской появилась загадочная спираль: как возникло явление
Светло-голубая спираль, похожая на галактику, появляется среди полярного сияния на несколько минут в небе Аляски вблизи Фербенкса. Фото: Кристофер Хейден
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В небе над Аляской возникла загадочная спираль на фоне северного сияния. Явление всколыхнуло сеть.

Об этом сообщает Portaltele.

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Откуда появилась спираль

Наблюдатели северного сияния заметили светло-голубую спираль, похожую на галактику, появившуюся на несколько минут. Это был просто избыток топлива из ракеты SpaceX, стартовавшей из Калифорнии примерно за три часа до этого.

"Иногда в ракетах есть топливо, которое нужно выбросить. Когда это делают на большой высоте, это топливо превращается в лед. И если это случится на солнечном свете, когда вы находитесь в темноте на земле, вы можете увидеть что-то вроде большого облака, которое иногда закручивается", — сказал космический физик Дон Хэмптон.

Он также добавил, что, хотя это явление и редкое, видел его трижды, и отметил, что спираль "вызвала небольшой интернет-шторм".

"Поверьте мне, сначала я был полностью смущен. Теперь я знаю, что это можно объяснить ракетостроением, но во время и сразу после этого опыта я действительно наслаждался таинственным чувством неизвестного", — отметил профессиональный фотограф Тодд Салат, известный своими потрясающими изображениями полярного сияния.

Напомним, ранее мы писали, что SpaceX планирует провести первые лётные испытания полностью интегрированного корабля Starship и сверхтяжелой ракеты на базе Starbase. Будет прямая трансляция от компании, доступ к которой будет для всего мира.

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