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SpaceX обрали нову дату запуску ракети Starship: обіцяють пряму трансляцію

18 квітня 2023 14:06
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
SpaceX обрали нову дату запуску ракети Starship: обіцяють пряму трансляцію
Інтегрований корабель Starship від компанії SpaceX на платформі для вильоту. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

SpaceX планує провести перші льотні випробування повністю інтегрованого корабля Starship і надважкої ракети на базі Starbase. Буде пряма трансляція від компанії, доступ до якої буде для всього світу. 

Про це інформує SpaceX.

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Перший політ Starship

На сьогодні команда SpaceX завершила кілька суборбітальних льотних випробувань верхнього ступеня Starship із Starbase, успішно продемонструвавши безпрецедентний підхід до керованого польоту. Ці льотні випробування допомогли перевірити конструкцію транспортного засобу, довівши, що Starship може пролетіти через дозвукову фазу входу, перш ніж повторно запалити двигуни та перевернутися у вертикальну конфігурацію для приземлення.

На додаток до випробувань верхнього ступеня Starship, команда провела численні випробування ракети Super Heavy, які включають дедалі складніші статичні вогні, що призвело до повного випробування двигуна 31 Raptor — найбільшої кількості одночасних запалювань ракетних двигунів у світі історії. Команда також побудувала найвищу у світі вежу для запуску та уловлювання ракет. Маючи висоту 146 метрів або майже 500 футів, башта для запуску та захоплення призначена для підтримки інтеграції в транспортний засіб, запуску та захоплення надважкого ракетного прискорювача. Під час першого льотного випробування команда не намагатиметься здійснити вертикальну посадку.

Starship
Інтегрований корабель Starship на платформі для запуску. Фото: SpaceX

Перший політ перенесли з понеділка 17 квітня на четвер 20 квітня. Політ відбудеться в Техасі. 62-хвилинне вікно запуску відкривається о 08:28 за київським часом і закривається о 09:30 за київським часом.

Компанія повідомляє, що пряма трансляція тестового польоту розпочнеться приблизно за 45 хвилин до старту. Як і у випадку з усім тестуванням розробки, цей розклад є динамічним і, ймовірно, буде змінюватися, тому слідкуйте за оновленнями в наших соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше компанія SpaceX планувала провести перший запуск інтегрованого корабля Starship 17 квітня. Одночасно мав бути запуск суперважкої ракети з бази Starbase в Техасі. Але плани змінились.

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