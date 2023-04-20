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Над Аляскою з'явилася загадкова спіраль: як виникло явище

20 квітня 2023 03:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Над Аляскою з'явилася загадкова спіраль: як виникло явище
Світло-блакитна спіраль, схожа на галактику, з’являється серед полярного сяйва на кілька хвилин у небі Аляски поблизу Фербенкса. Фото: Крістофер Хейден
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У небі над Аляскою виникла загадкова спіраль на фоні північного сяйва. Явище сколихнуло мережу.

Про це повідомляє Portaltele.

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Звідки з'явилася спіраль

Спостерігачі північного сяйва помітили світло-блакитну спіраль, схожу на галактику, що з'явилася  на кілька хвилин. Це був просто надлишок палива з ракети SpaceX, яка стартувала з Каліфорнії приблизно за три години до цього.

"Іноді в ракетах є паливо, яке потрібно викинути. Коли це роблять на великій висоті, це паливо перетворюється на лід. І якщо це трапиться на сонячному світлі, коли ви перебуваєте в темряві на землі, ви можете побачити щось на зразок великої хмари, яка іноді закручується", — сказав космічний фізик Дон Гемптон.

Він також додав, що хоч це явище й рідкісне, бачив його тричі, і зазначив, що спіраль "викликала невеликий інтернет-шторм".

"Повірте мені, спочатку я був повністю збентежений. Тепер я знаю, що це можна пояснити ракетобудуванням, але під час і відразу після цього досвіду я справді насолоджувався таємничим відчуттям невідомого", — зазначив професійний фотограф Тодд Салат, відомий своїми приголомшливими зображеннями полярного сяйва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що SpaceX планує провести перші льотні випробування повністю інтегрованого корабля Starship і надважкої ракети на базі Starbase. Буде пряма трансляція від компанії, доступ до якої буде для всього світу. 

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