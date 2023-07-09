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Ученые обнаружили, что проснулась сверхмассивная черная дыра после долгой "спячки"

9 июля 2023 00:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые обнаружили, что проснулась сверхмассивная черная дыра после долгой "спячки"
Черная дыра в космосе. Фото: naked-science.ru
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые зафиксировали, что недавно "проснулась" черная дыра, долгое время не активная. Об этом свидетельствует то, что она внезапно из тусклой стала очень яркой.

Об этом сообщает The Royal Astronomical Society.

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Почему внезапно проснулась черная дыра

Сверхмассивная черная дыра J221951, находящаяся на расстоянии около 10 млрд световых лет от Земли, начала очень быстро поглощать окружающую материю.

Отмечается, что черная дыра внезапно стала очень яркой, чем раньше. Как утверждают ученые, это означает, что она начала поглощать какой-нибудь объект после долгой "спячки".

Ученые выдвинули несколько гипотез о том, как объяснить это "экстремальное питание" большой черной дыры. Одной из них является то, что она поглощает ближайшую звезду, которая и могла привести к "свечению" черной дыры.

Черная дыра засасывает звезду. Фото: ESO/M. Kornmesser

Напомним, что 14 июля Индия собирается осуществить запуск своих посадочного аппарата и лунохода на Луну. В настоящее время идет подготовка к старту индийской ракеты-носителя.

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