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Космічна місія: Індія запускає посадковий апарат і місяцехід

8 липня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Космічна місія: Індія запускає посадковий апарат і місяцехід
Індія запускає посадковий апарат і місяцехід. Фото: ISRO
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

14 липня Індія збирається здійснити запуск своїх посадкового апарату і місяцеходу на Місяць. Наразі триває підготовка до старту індійської ракети-носія. 

Про це повідомляє видання Space.

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Повідомляється, що індійські вчені вже підготували до відправлення місячний автономний посадковий апарат і місяцехід. Це все передбачено у межах місії "Чандраян-3".

Індія запускає посадковий апарат і місяцехід. Фото: ISRO

Також відомо, що обидва ці апарати були вже встановлені у верхній ступені індійської ракети-носія LVM3 в Космічному центрі імені Сатіша Дхавана.

Індія запускає посадковий апарат і місяцехід. Фото: ISRO

І якщо все відбуватиметься за планом, то ракета-носій вирушить у космос 14 липня. Якщо у них все вийде, то це матиме величезне значення для розвитку космічної галузі.

Індія стане четвертою країною на Землі, яка змогла посадити на Місяці свої космічні апарати. Поки що це змогли зробити тільки США, Китай і колишній СРСР.

Нагадаємо, вчені вирішили провести дослідження, щоб зрозуміти вплив загадкових гравітаційних хвиль на орбіти планет нашої Сонячної системи — Нептуна та Урана. Згідно з їхніми припущеннями, причиною може бути об'єкт, що має розміри з планету в нашій Сонячній системі.

Також ми писали, що Американське космічне відомство підкоригувати плани з колонізації Місяця. Скоріше за все, висадка людей відбудеться не раніше 2026 року, тобто на рік пізніше, ніж заявляли донедавна.

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