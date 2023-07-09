Вчені виявили, що прокинулась надмасивна чорна діра після довгої "сплячки"

Чорна діра в космосі. Фото: naked-science.ru

Вчені зафіксували, що нещодавно "прокинулася" чорна діра, що довгий час була не активною. Про це свідчить те, що вона раптово із тьмяної стала надзвичайно яскравою.

Про це повідомляє The Royal Astronomical Society.

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Чому раптово прокинулася чорна діра

Надмасивна чорна діра J221951, яка перебуває на відстані близько 10 млрд світлових років від Землі почала дуже швидко поглинати навколишню матерію.

Зазначається, що чорна діра раптово стала дуже яскравою, ніж була до цього. Як стверджують вчені, це означає, що вона почала поглинати якийсь об'єкт після довгої "сплячки".

Вчені висунули кілька гіпотез про те, як пояснити це "екстремальне харчування" великої чорної діри. Однією з них є те, що вона поглинає найближчу до себе зорю, що й могла призвести до "світіння" чорної діри.

Чорна діра засмоктує зорю. Фото: ESO/M. Kornmesser

Нагадаємо, що 14 липня Індія збирається здійснити запуск своїх посадкового апарату і місяцеходу на Місяць. Наразі триває підготовка до старту індійської ракети-носія.