Лучший метеоритный дождь года: когда наблюдать

Метеоритный дождь. Фото: google.com

Ежегодно в последний месяц лета можно наблюдать метеоритный дождь. Пик звездопада приходится на ночь с 12 на 13 августа.

Об этом сообщает The Guardian.

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На графике можно увидеть вид на север, северо-восток от Лондона 12 августа 2023 в 22:30 по киевскому времени. К тому времени лучезарная точка звездопада поднимется в небо.

График звездопада. Фото: The Guardian

С темного места можно будет увидеть до 60-100 метеоров, которые будут пролетать по небу по всем направлениям от этой точки каждый час. Из менее темных участков следует ожидать в среднем до одного метеора в минуту.

"В этом году условия для наблюдения благоприятные, поскольку Луна находится в фазе полнолуния, и только 10% ее поверхности будет освещено", — говорится в материале.

Напомним, NASA планирует задействовать лазеры для улучшения связи и использования в космосе. Ученые считают, что это может проложить путь к широкополосной связи, которая поможет поддержать следующий гигантский скачок человечества: когда NASA отправит астронавтов на Марс.

Также мы писали, что телескоп NASA "Джеймс Вебб" стал свидетелем последних стадий жизни далекой звезды в Кольцевой туманности. Эта область космоса находится в 2300 световых лет от Земли.