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Найкращий метеоритний дощ року: коли спостерігати

8 серпня 2023 16:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Найкращий метеоритний дощ року: коли спостерігати
Метеоритний дощ. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Щорічно в останній місяць літа можна спостерігати метеоритний дощ. Пік зорепаду припадає на ніч з 12 на 13 серпня.

Про це повідомляє The Guardian.

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На графіку можна побачити вид на північ, північний схід від Лондона 12 серпня 2023 року о 22:30 за київським часом. На той час промениста точка зорепаду підніметься в небо.

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Графік зорепаду. Фото: The Guardian

З темного місця можна буде побачити до 60-100 метеорів, що пролітатимуть по небу в усіх напрямках від цієї точки щогодини. З менш темних ділянок слід очікувати в середньому до одного метеора на хвилину.

"Цього року умови для спостереження сприятливі, оскільки Місяць перебуває у фазі повного місяця, і лише 10% його поверхні буде освітлено", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, NASA планує задіяти лазери для покращення зв'язку та його використання у космосі. Вчені вважають, що це може прокласти шлях до широкосмугового зв’язку, який допоможе підтримати наступний гігантський стрибок людства: коли NASA відправить астронавтів на Марс.

Також ми писали, що телескоп NASA "Джеймс Вебб" став свідком останніх стадій життя далекої зорі у Кільцевій туманності. Ця область космосу знаходиться на відстані 2300 світлових років від Землі.

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