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NASA опубликовали снимки титанических космических пузырьков

17 мая 2023 17:07
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
NASA опубликовали снимки титанических космических пузырьков
Титанические космические пузыри в космосе. Фото: NASA/Karen Yang/Mateusz Ruszkowski/Ellen Zweibel
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Млечный путь создал титанические космические пузыри. NASA в новом исследовании показывает, что гигантские шарики горячего газа гораздо сложнее, чем считалось ранее.

Об этом информирует Space.com.

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Исследование

Ученые отметили, что это открытие может объяснить, как образовались эти структуры на расстоянии 36 тысяч световых лет, выходящих из Млечного Пути. Новое исследование изучило термические и химические свойства этих элементов, называемых пузырьками eRosita. Эти пузыри названы в честь рентгеновского одноименного телескопа, впервые их увидевшего.

Также они добавили, что это не единственная группа шаров, выходящих из Млечного Пути. К ним присоединяются пузырьки Ферми, которые, вопреки подобной форме, вдвое меньше eRosita, а также меньше энергии, чем их большие аналоги.

Эти структуры переливаются через газ, окружающий нашу галактику, известный как окологалактическая среда. Астрономы надеются, что исследование таких пузырьков проливает свет на процесс образования звезд и помогает объяснить, как галактики, подобные нашей, собираются вместе.

"Нашей целью было на самом деле узнать больше о окологалактической среде, месте, которое очень важно для понимания того, как образовалась и эволюционировала наша галактика. Многие регионы, которые мы изучали, были в области пузырьков, поэтому мы хотели увидеть, насколько отличаются пузыри по сравнению с регионами, которые находятся чуть дальше пузырьков", — сказала автор исследования Анджали Гупта.

Выводы исследований

Астрономы обнаружили, что пузырьки eRosita яркие не из-за температуры, а потому, что они наполнены очень плотным газом. Гупта и ее коллеги изучили 230 наблюдений за титаническими газовыми шариками, сделанными между 2005 и 2014 годами. В заключении ученые отметили, что выбросы газа характеризуются низкой плотностью из пузырьков и горячих газов вокруг них.

Также они сообщили, что обилие определенных элементов в пузырьках свидетельствует о том, что они впервые были созданы в результате звездообразующей деятельности или введения энергии от массивных звезд или других астрофизических процессов.

"Наши данные подтверждают теорию о том, что эти пузырьки, скорее всего, образуются вследствие интенсивного звездообразования в центре галактики, в отличие от происходящей в центре галактики активности черных дыр", — сказал профессор астрономии в Университете штата Огайо Смита Матур.

"Ученым действительно нужно понять формирование структуры пузырьков, поэтому, используя различные методы для улучшения наших моделей, мы сможем лучше ограничивать температуру и показатели выбросов, которые мы ищем", — подытожила Анджали Гупта.

Напомним, что ученые NASA, исследующие Марс с помощью Perseverance обнаружили остатки реки, кардинально отличающиеся от того, что знали о Красной планете ученые. Вероятно, на Марсе были глубокие и быстрые реки, а не медленные неглубокие потоки, как считалось ранее.

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