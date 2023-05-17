NASA опублікували знімки титанічних космічних бульбашок

Титанічні космічні бульбашки у космосі. Фото: NASA/Karen Yang/Mateusz Ruszkowski/Ellen Zweibel

Чумацький шлях створив титанічні космічні бульбашки. NASA у новому дослідженні показує, що гігантські кульки гарячого газу набагато складніші, ніж вважалося раніше.

Про це інформує Space.com.

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Дослідження

Вчені зазначили, що це відкриття може пояснити, як утворилися ці структури на відстані 36 тисяч світлових років, які виходять з Чумацького Шляху. Нове дослідження вивчило термічні та хімічні властивості цих елементів, які називаються бульбашками eRosita. Ці бульбашки названі на честь рентгенівського однойменного телескопа, який вперше їх побачив.

Також вони додали, що це не єдина група кульок, що виходять із Чумацького Шляху. До них приєднуються бульбашки Фермі, які, всупереч подібної форми, вдвічі менші за eRosita, а також менші за енергію, ніж їхні більші аналоги.

Ці структури переливаються через газ, який оточує нашу галактику, відомий як навкологалактичне середовище. Астрономи мають надію, що дослідження таких бульбашок проливає світло на процес утворення зірок і допомагає пояснити, як галактики, подібні до нашої, збираються разом.

"Нашою метою було насправді дізнатися більше про навкологалактичне середовище, місце, яке є дуже важливим для розуміння того, як утворилася та еволюціонувала наша галактика. Багато регіонів, які ми вивчали, були в області бульбашок, тому ми хотіли побачити, наскільки відрізняються бульбашки в порівнянні з регіонами, які знаходяться трохи далі від бульбашок", — сказала авторка дослідження Анджалі Гупта.

Висновки досліджень

Астрономи виявили, що бульбашки eRosita яскраві не через температуру, а тому, що вони наповнені надзвичайно щільним газом. Гупта та її колеги вивчили 230 спостережень за титанічними газовими кульками, які були зроблені між 2005 і 2014 роками. У висновку вчені зазначили, що викиди газу характеризуються низькою щільністю з бульбашок і гарячих газів навколо них.

Також вони повідомили, що велика кількість певних елементів у бульбашках свідчить про те, що вони вперше були створені в результаті зореутворюючої діяльності або введення енергії від масивних зірок або інших астрофізичних процесів.

"Наші дані підтверджують теорію про те, що ці бульбашки, швидше за все, утворюються внаслідок інтенсивного зореутворення в центрі галактики, на відміну від активності чорних дір, що відбувається в центрі галактики", — сказав професор астрономії в Університеті штату Огайо Сміта Матур.

"Науковцям дійсно потрібно зрозуміти формування структури бульбашок, тому, використовуючи різні методи для покращення наших моделей, ми зможемо краще обмежувати температуру та показники викидів, які ми шукаємо", — підсумувала Анджалі Гупта.

Нагадаємо, що науковці NASA, які досліджують Марс за допомогою Perseverance виявили залишки річки, які кардинально відрізняються від того, що знали про Червону планету науковці. Імовірно, на Марсі були глибокі та швидкі річки, а не лише повільні неглибокі потоки, як вважалося раніше.