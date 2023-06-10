NASA планирует перенести на год высадку человека на Луну: в чем причина

Высадку людей на Луну перенесли на год. Фото: SpaceX

Американское космическое ведомство подкорректировало планы по колонизации Луны. Скорее всего, высадка людей произойдет не раньше 2026 года, то есть годом позже, чем заявляли до недавнего времени.

Об этом сообщил Джим Фри, заместитель администратора NASA по разработке исследовательских систем, на совместном заседании Совета по аэронавтике и космической технике и Совета по космическим исследованиям Национальной академии наук.

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По словам Джима Фри, подумать над переносом сроков ученых заставил недавний неудачный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя.

"Нас беспокоят трудности, с которыми столкнулась SpaceX. Вероятно, придется перенести все на 2026 год", — сказал он.

В NASA отмечают, что перед запуском ракеты с людьми, ей предстоит совершить достаточно большое количество пробных запусков. И успеть сделать это к 2025 году вряд ли получится.

Напомним, ученые из CNRS, Университета Лазурного побережья, Обсерватории Лазурного побережья, Университета Сорбоны и Парижской обсерватории-PSL открыли секреты сердца Луны, обнаружив его твердое ядро. Это исследование раскрывает информацию о внутренней структуре Луны и может объяснить наличие железосодержащих материалов в лунной коре.