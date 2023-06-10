Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow NASA планує перенести на рік висадку людини на Місяць: у чому причина arrow

NASA планує перенести на рік висадку людини на Місяць: у чому причина

10 червня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
NASA планує перенести на рік висадку людини на Місяць: у чому причина
Висадку людей на Місяць перенесли на рік. Фото: SpaceX
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американське космічне відомство підкоригувати плани з колонізації Місяця. Скоріше за все, висадка людей відбудеться не раніше 2026 року, тобто на рік пізніше, ніж заявляли донедавна.

Про це повідомив Джим Фрі, заступник адміністратора NASA з розроблення дослідницьких систем, на спільному засіданні Ради з аеронавтики і космічної техніки та Ради з космічних досліджень Національної академії наук.

Читайте також:

За словами Джима Фрі, подумати над перенесенням термінів науковців змусив нещодавній невдалий запуск надважкої ракети-носія. 

"Нас турбують труднощі, з якими зіткнулася SpaceX. Ймовірно, доведеться перенести все на 2026 рік", — сказав він. 

У NASA зазначають, що перед запуском ракети з людьми, їй належить здійснити досить велику кількість пробних запусків. І встигнути зробити це до 2025 року навряд чи вийде.

Нагадаємо, вчені з CNRS, Університету Лазурного узбережжя, Обсерваторії Лазурного узбережжя, Університету Сорбони та Паризької обсерваторії-PSL відкрили секрети серця Місяця, виявивши його тверде ядро. Це дослідження розкриває інформацію про внутрішню структуру Місяця і може пояснити наявність залізовмісних матеріалів у місячній корі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

01:10 Секс як спорт: у Швеції вперше відбудеться чемпіонат Європи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB