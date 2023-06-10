NASA планує перенести на рік висадку людини на Місяць: у чому причина

Висадку людей на Місяць перенесли на рік. Фото: SpaceX

Американське космічне відомство підкоригувати плани з колонізації Місяця. Скоріше за все, висадка людей відбудеться не раніше 2026 року, тобто на рік пізніше, ніж заявляли донедавна.

Про це повідомив Джим Фрі, заступник адміністратора NASA з розроблення дослідницьких систем, на спільному засіданні Ради з аеронавтики і космічної техніки та Ради з космічних досліджень Національної академії наук.

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За словами Джима Фрі, подумати над перенесенням термінів науковців змусив нещодавній невдалий запуск надважкої ракети-носія.

"Нас турбують труднощі, з якими зіткнулася SpaceX. Ймовірно, доведеться перенести все на 2026 рік", — сказав він.

У NASA зазначають, що перед запуском ракети з людьми, їй належить здійснити досить велику кількість пробних запусків. І встигнути зробити це до 2025 року навряд чи вийде.

Нагадаємо, вчені з CNRS, Університету Лазурного узбережжя, Обсерваторії Лазурного узбережжя, Університету Сорбони та Паризької обсерваторії-PSL відкрили секрети серця Місяця, виявивши його тверде ядро. Це дослідження розкриває інформацію про внутрішню структуру Місяця і може пояснити наявність залізовмісних матеріалів у місячній корі.