NASA будет работать с ведущими компаниями для создания новой МКС

Модель проекта Vast Space LLC на низкой околоземной орбите. Фото: Vast Space LLC

NASA выбрало компании, которые будут участвовать во второй программе Collaborations for Commercial Space Capabilities-2 (CCSC). Основная цель этой программы — создать новые коммерческие космические станции и технологии на низкой околоземной орбите.

Об этом сообщает Sundries.

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Первая фаза CCSC началась еще в 2014 году, когда NASA заключила соглашения с компаниями ATK, Final Frontier Design, SpaceX и United Launch Alliance.

Для участия во второй фазе NASA выбрала семь ведущих американских компаний:

Blue Origin: разработка коммерческих транспортных возможностей для перевозки экипажа и выполнения других миссий на орбиту.

разработка коммерческих транспортных возможностей для перевозки экипажа и выполнения других миссий на орбиту. Northrop Grumman Systems Corporation: создание автономных и роботизированных технологий для коммерческих научных исследований и производственных возможностей на низкой околоземной орбите (LEO).

Модель проекта Northrop Grumman Systems Corporation на низкой околоземной орбите. Фото: Northrop Grumman Systems Corporation

Sierra Space Corporation : развитие коммерческой экосистемы на орбите, включая космический транспорт следующего поколения и расширяющиеся космические объекты.

: развитие коммерческой экосистемы на орбите, включая космический транспорт следующего поколения и расширяющиеся космические объекты. SpaceX: расширение портфеля технологий, включая развитие капсулы Dragon и спутника Starship, которая может стать ключевым элементом будущей орбитальной станции.

Модель проекта SpaceX на низкой околоземной орбите. Фото: SpaceX

Special Aerospace Services : разработка технологий обслуживания в космосе, включая автономные маневрирующие блоки и систему Astronaut Assist-AMU для сборки коммерческих пунктов назначения на LEO.

: разработка технологий обслуживания в космосе, включая автономные маневрирующие блоки и систему Astronaut Assist-AMU для сборки коммерческих пунктов назначения на LEO. ThinkOrbital Inc.: разработка самосборных орбитальных платформ для различных применений на LEO, а также технологии сварки, резки, контроля и аддитивного производства.

Модель проекта ThinkPlatform от ThinkOrbital на низкой околоземной орбите. Фото: ThinkOrbital

Vast Space LLC: сотрудничество в технологиях и операциях для станций микрогравитации и искусственной гравитации, в частности миссия Haven-1, которая обеспечит среду микрогравитации для экипажа, исследований и производства в космосе.

NASA финансирует разработку частных космических станций, которые надеется запустить до окончания МКС. Это позволит сэкономить примерно 1,3 млрд долларов к 2031 году и 1,8 млрд долларов к 2033 году, перейдя из МКС на коммерческие платформы для сотрудничества и научных исследований.

В сотрудничестве с NASA компании будут использовать свой собственный капитал для реализации космических коммерческих проектов, используя знания и опыт агентства.

Напомним, что Американское космическое ведомство подкорректировало планы по колонизации Луны. Вероятнее всего, высадка людей произойдет не раньше 2026 года, то есть на год позже, чем заявляли до недавнего времени.