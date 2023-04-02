NASA начала отбор образцов Марса во время новой миссии: появилось видео пейзажей планеты

С Марса берут новые образцы для исследований

NASA приступило к отбору образцов Марса во время новой миссии. Появилось первое видео пейзажей Марса.

Об этом информирует NASA.

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Новое исследование Марса

В четверг, 30 марта, марсоход NASA Perseverance собрал и сохранил первый образец последней научной кампании миссии. С каждой кампанией команда исследует новую область. На этом марсоход исследует вершину дельты кратера Езеро. Perseverance собрало всего 19 образцов.

Как отмечает NASA, марсоход продолжает поиски камней, которые стоит доставить на Землю для дальнейшего изучения.

Ученые хотят изучить марсианские образцы с помощью мощного лабораторного оборудования на Земле, чтобы найти признаки древней микробной жизни и лучше понять круговорот воды, сформировавший поверхность и внутреннее пространство Марса.

Последний образец, полученный из скалы, которую научная группа называет Берея, является 16-м образцом скалы, извлеченной из миссии. Научная группа считает, что Берея образовалась из горных пород, которые древняя река перенесла вниз по течению к этому месту. Это будет означать, что материал мог проходить с территории далеко за пределы кратера Езеро, и это одна из причин, почему команда считает камень столь многообещающим.

"Вторая причина заключается в том, что порода богата карбонатами. Карбонатные породы на Земле могут хорошо сохранять окаменевшие формы жизни. Если бы биосигнатуры (молекулярная окаменелость) присутствовали в этой части кратера Езеро, это могла бы быть скала, похожая на эту, которая вполне могла бы хранить их секреты", — сказала Кэти Стек Морган, заместитель научного сотрудника проекта Perseverance Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

Головоломка климата

Большая загадка состоит в том, как работал климат Марса, когда эта территория была покрыта водой. Поскольку карбонаты образуются в результате химического взаимодействия именно в жидкой воде, они могут предоставить ученым долгосрочную запись об изменениях климата планеты. Изучая карбонат в образце Берея, научная группа может помочь восполнить пробелы прошлых исследований.

"Ядро Берея подчеркивает красоту миссий марсоходов. Мобильность Perseverance позволила нам собрать магматические образцы с относительно плоского дна кратера во время первой кампании, а затем отправиться к основанию дельты кратера, где мы нашли мелкозернистые осадочные породы, отложенные на высохшем дне озера. Пробы с геологического места, где находим откладывающиеся в реке крупнозернистые осадочные породы. Мы уверены, что эти образцы позволят нам лучше понять, что происходило в кратере Езеро миллиарды лет назад", — сказал научный сотрудник проекта Perseverance Кен Фарли из Калифорнийского технологического института в Посажены.

Ядро породы из "Берея" внутри сверла марсохода

Напомним, что ученые обнаружили древнейшую сверхмассивную черную дыру из обнаруженных до сих пор. Ее масса превышает массу Солнца в 10 миллионов раз.