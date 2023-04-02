NASA розпочала відбір зразків Марса під час нової місії: з'явилося відео краєвидів планети

З Марсу беруть нові зразки для досліджень

NASA розпочала відбір зразків Марса під час нової місії. З'явилось перше відео краєвидів Марсу.

Про це інформує NASA.

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У четвер, 30 березня, марсохід NASA Perseverance зібрав і зберіг перший зразок останньої наукової кампанії місії. З кожною кампанією команда досліджує та вивчає нову область. На цьому марсохід досліджує вершину дельти кратера Єзеро. Perseverance зібрало загалом 19 зразків.

Як зазначає NASA, марсохід продовжує пошуки каменів, які варто доставити на Землю для подальшого вивчення.

Вчені хочуть вивчити марсіанські зразки за допомогою потужного лабораторного обладнання на Землі, щоб знайти ознаки стародавнього мікробного життя та краще зрозуміти кругообіг води, який сформував поверхню та внутрішній простір Марса.

Останній зразок, отриманий зі скелі, яку наукова група називає "Берея", є 16-м зразком скелі, вилученої з місії. Наукова група вважає, що Берія утворилася з відкладень гірських порід, які стародавня річка перенесла вниз за течією до цього місця. Це означатиме, що матеріал міг походити з території далеко за межі кратера Єзеро, і це одна з причин, чому команда вважає камінь таким багатообіцяючим.

"Друга причина полягає в тому, що порода багата карбонатами. Карбонатні породи на Землі можуть добре зберігати скам’янілі форми життя. Якби біосигнатури (молекулярні закам'янілості) були присутні в цій частині кратера Єзеро, це могла б бути скеля, схожа на цю, яка цілком могла б зберігати їхні секрети", — сказала Кеті Стек Морган, заступник наукового співробітника проекту Perseverance Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії.

Головоломка клімату

Велика загадка полягає в тому, як працював клімат Марса, коли ця територія була покрита водою. Оскільки карбонати утворюються внаслідок хімічної взаємодії саме в рідкій воді, вони можуть надати вченим довгостроковий запис про зміни клімату планети. Вивчаючи карбонат у зразку Берея, наукова група може допомогти заповнити прогалини минулих досліджень.

"Ядро Берея підкреслює красу місій марсоходів. Мобільність Perseverance дозволила нам зібрати магматичні зразки з відносно плоского дна кратера під час першої кампанії, а потім відправитися до основи дельти кратера, де ми знайшли дрібнозернисті осадові породи, що відкладені на висохлому дні озера. Зараз ми беремо проби з геологічного місця, де знаходимо грубозернисті осадові породи, що відкладаються в річці. Ми впевнені, що ці зразки дозволять нам краще зрозуміти, що відбувалося у кратері Єзеро мільярди років тому", — сказав науковий співробітник проекту Perseverance Кен Фарлі з Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені.

Ядро ​​породи з "Берея" всередині свердла марсохода

Нагадаємо, що вчені виявили найдавнішу надмасивну чорну діру з виявлених до сьогодні. Її маса перевищує масу Сонця у 10 мільйонів разів.