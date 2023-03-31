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Науковці виявили надмасивну чорну діру, яка у мільйони разів перевищує масу Сонця

31 березня 2023 14:05
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Астрономи розповіли про чергове відкриття
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Вчені виявили найдавнішу надмасивну чорну діру з виявлених до сьогодні. Її маса перевищує масу Сонця у 10 мільйонів разів. 

Про це повідомляє Science Alert.

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Як повідомляється, виявити цю чорну діру вдалося за допомогою новітнього телескопа Джеймса Вебба. 

За словами науковців, ця чорна діра продовжує активно рости, поглинаючи матерію з навколишнього простору.

Астрономи вважають, що цей космічний об'єкт утворився через 570 мільйонів років після Великого вибуху в результаті колапсу масивного об'єкта, такого як одна з перших зірок у Всесвіті. Ці зірки були набагато більшими, ніж зірки, які існують сьогодні.

"Ми знайшли найвіддаленіше активне галактичне ядро (AGN) і найвіддаленішу, найдавнішу чорну діру, яку ми коли-небудь знаходили", — розповіла астрофізик Ребекка Ларсон з Університету Техасу в Остіні розповіла. 

Науковиця також припустила, що виявлена чорна діра не є найбільшою у Всесвіті і встановлений рекорд протримається недовго. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що науковці з Даремського університету Великої Британії виявили, що відома раніше чорна діра Abell 1201 BCG є насправді однією із найбільших чорних дір у Всесвіті. Її маса перебуває на межі теоретичних можливостей цих космічних об’єктів.

Попри те, що наука ще не довела існування темної матерії, вчені припускають, що в нашому Всесвіті є планети, які на 100% складаються з неї. Науковці також заявляють, що знайшли алгоритм, як шукати такі планети

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