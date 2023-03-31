Науковці виявили надмасивну чорну діру, яка у мільйони разів перевищує масу Сонця

Астрономи розповіли про чергове відкриття

Вчені виявили найдавнішу надмасивну чорну діру з виявлених до сьогодні. Її маса перевищує масу Сонця у 10 мільйонів разів.

Про це повідомляє Science Alert.

Що відомо про "космічного монстра"

Як повідомляється, виявити цю чорну діру вдалося за допомогою новітнього телескопа Джеймса Вебба.

За словами науковців, ця чорна діра продовжує активно рости, поглинаючи матерію з навколишнього простору.

Астрономи вважають, що цей космічний об'єкт утворився через 570 мільйонів років після Великого вибуху в результаті колапсу масивного об'єкта, такого як одна з перших зірок у Всесвіті. Ці зірки були набагато більшими, ніж зірки, які існують сьогодні.

"Ми знайшли найвіддаленіше активне галактичне ядро (AGN) і найвіддаленішу, найдавнішу чорну діру, яку ми коли-небудь знаходили", — розповіла астрофізик Ребекка Ларсон з Університету Техасу в Остіні розповіла.

Науковиця також припустила, що виявлена чорна діра не є найбільшою у Всесвіті і встановлений рекорд протримається недовго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що науковці з Даремського університету Великої Британії виявили, що відома раніше чорна діра Abell 1201 BCG є насправді однією із найбільших чорних дір у Всесвіті. Її маса перебуває на межі теоретичних можливостей цих космічних об’єктів.

Попри те, що наука ще не довела існування темної матерії, вчені припускають, що в нашому Всесвіті є планети, які на 100% складаються з неї. Науковці також заявляють, що знайшли алгоритм, як шукати такі планети.