NASA разрабатывает аналог ChatGPT для астронавтов

Астронавт в космосе. Фото: NASA

NASA разрабатывает систему-аналог ChatGPT для астронавтов с голосовым управлением. Это значительно упростит работу исследователям и обеспечит эффективное выполнение определенных задач в космосе.

Об этом сообщает The Guardian.

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"Идея состоит в том, чтобы дойти до того момента, когда мы будем общаться с космическими кораблями, а они будут сообщать нам о тревогах и интересных находках в Солнечной системе и за ее пределами", — сказала доктор Лариса Судзуки.

NASA планирует установить голосовую систему на основе искусственного интеллекта на своей космической станции Lunar Gateway, которая будет поддерживать миссию Artemis. Это упростит коммуникацию астронавтов, позволяя им получать советы и инструкции по экспериментам и маневрам без необходимости управлять другими системами. Эта система обеспечит эффективное выполнение задач в космосе.

По данным NASA, для управления разными системами, когда никто не управляет, будут использоваться технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. К примеру, они посодействуют станции без помощи других делать научные задачки, решать, какие данные передавать сначала, заниматься управлением здоровья станции и другими схожими вещами. Кроме того, система сможет сама устранять сбои или неэффективность передачи данных.

"Мы не можем послать инженера в космос всякий раз, когда космический аппарат выходит из строя или его программное обеспечение каким-то образом ломается", — сказала Судзуки.

Напомним, что NASA предупредило, что в среду, 5 июля, вблизи Земли пролетит астероид 2023 года HO6. Длина небесного объекта составляет около 171 м.