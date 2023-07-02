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NASA розробляє аналог ChatGPT для астронавтів

2 липня 2023 00:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
NASA розробляє аналог ChatGPT для астронавтів
Астронавт у космосі. Фото: NASA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

NASA розробляє систему-аналог ChatGPT для астронавтів, що матиме голосове керування. Це значно спростить роботу дослідникам та забезпечить ефективне виконання певних завдань у космосі.

Про це повідомляє The Guardian.

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Космічні кораблі зі штучним інтелектом

"Ідея полягає в тому, щоб дійти до того моменту, коли ми спілкуватимемося з космічними кораблями, а вони повідомлятимуть нам про тривоги та цікаві знахідки в Сонячній системі та за її межами", — сказала доктор Лариса Судзукі.

NASA планує встановити голосову систему на основі штучного інтелекту на своїй космічній станції Lunar Gateway, яка підтримуватиме місію Artemis. Це спростить комунікацію астронавтів, дозволяючи їм отримувати поради та інструкції щодо експериментів та маневрів без необхідності керувати іншими системами. Ця система забезпечить ефективне виконання завдань у космосі.

За даними NASA, для управління різними системами, коли ніхто не керує, будуть використовуватись технології штучного інтелекту та машинного навчання. Наприклад, вони допоможуть станції самостійно виконувати наукові завдання, вирішувати, які дані передавати в першу чергу, займатися управлінням здоров'ям станції та іншими подібними речами. Крім того, система зможе сама усувати збої чи неефективність передачі даних.

"Ми не можемо послати інженера в космос щоразу, коли космічний апарат виходить з ладу або його програмне забезпечення якимось чином ламається", — сказала Судзукі.

Нагадаємо, що NASA попередило, що у середу, 5 липня, поблизу Землі пролетить астероїд 2023 HO6. Довжина небесного об’єкта становить близько 171 м.

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