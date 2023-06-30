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NASA попередило про небезпечний астероїд, який наближається до Землі

30 червня 2023 19:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
NASA попередило про небезпечний астероїд, який наближається до Землі
Астероїди, які наближаються до землі. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

NASA попередило, що у середу, 5 липня, поблизу Землі пролетить астероїд 2023 HO6. Довжина небесного об’єкта становить близько 171 м.

Про це повідомила Лабораторія реактивного руху NASA.

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Що відомо про астероїд, який пролетить поблизу Землі

Швидкість астероїда, який пролетить поблизу Землі, дорівнює 27 972 км/год. Відстань від нього до нашої планети — 2,05 мільйона кілометрів.

У NASA вважають астероїд "потенційно небезпечним об’єктом", якщо він наближається до Землі на відстань ближче ніж за 7,4 млн км, а його розмір перевищує 150 м.

Нагадаємо, космічний телескоп NASA Kepler навіть після закінчення своєї місії п'ять років тому продовжував виявляти нові планети. Нещодавно на відстані приблизно 400 світлових років від Землі виявлено три нові екзопланети, що обертаються навколо трьох слабких зірок.

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