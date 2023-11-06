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NASA создало приложение, через которое над Землей можно увидеть МКС

6 ноября 2023 14:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
NASA создало приложение, через которое над Землей можно увидеть МКС
Международная космическая станция. Фото: Reuters, иллюстративный
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разработало новое мобильное приложение Spot the Station. Он поможет отследить местонахождение Международной космической станции в режиме реального времени.

Об этом сообщает прессслужба NASA.

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Приложение базируется на вебсайте агентства и дает возможность наблюдать за станцией всем желающим в режиме реального времени.

Сообщается, что интерфейс облегчает пользователям определение местоположения станции и предоставляет возможности обмена фотографиями и видео своих наблюдений.

NASA объясняет, что благодаря встроенному компасу программы она покажет, где находится космическая станция, даже если пользователь на другой стороне земного шара. А также человек может подписаться на мобильные уведомления о будущих возможностях увидеть станцию на основе своего точного местонахождение.

"Даже после 23 лет непрерывного присутствия человека на борту Международной космической станции невероятно увлекательно видеть станцию, глядя вверх в нужный момент. Орбитальная лаборатория, которая продолжает предоставлять так много уникальных, ощутимых преимуществ для человечества, действительно не так уж далеко за пределами досягаемости", — сказал директор Международной космической станции в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Робин Гейтенс.

Мобильное приложение уже доступно для загрузки на iOS и Android.

Ранее сообщалось, что на днях компания NASA отправила свой космический аппарат на изучение троянских астероидов Юпитера в рамках многолетней миссии. Когда этот аппарат приблизился к астероиду, он совершил неожиданное открытие, которое очень удивило астрономов.

Напомним, что американская компания SpaceX подписала соглашение о запуске по меньшей мере четырех флагманских европейских спутников Galileo в следующем году.

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