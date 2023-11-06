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NASA створило застосунок, через який над Землею можна побачити МКС

6 листопада 2023 14:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
NASA створило застосунок, через який над Землею можна побачити МКС
Міжнародна космічна станція. Фото: Reuters, ілюстративне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) розробило новий мобільний застосунок Spot the Station. Він допоможе відстежити місцеперебування Міжнародної космічної станції у режимі реального часу.

Про це повідомляє пресслужба NASA.

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Застосунок базується на вебсайті агентства і надає можливість спостерігати за станцією усім охочим у режимі реального часу.

Повідомляэться, що інтерфейс полегшує користувачам визначення місцеперебування станції та надає можливості для обміну фотографіями та відео своїх спостережень.

NASA пояснює, що завдяки вбудованому компасу програми вона покаже, де перебуває космічна станція, навіть якщо користувач на іншому боці земної кулі. А також людина може підписатися на мобільні сповіщення про майбутні можливості побачити станцію на основі свого точного місцеперебування.

"Навіть після 23 років безперервної присутності людини на борту Міжнародної космічної станції неймовірно захопливо бачити станцію, дивлячись вгору в потрібний момент. Орбітальна лабораторія, яка продовжує надавати так багато унікальних, відчутних переваг для людства, справді не так уже й далеко за межами досяжності", — сказав директор Міжнародної космічної станції в штаб-квартирі NASA у Вашингтоні Робін Гейтенс.

Мобільний застосунок уже доступний для завантаження на iOS та Android.

Раніше ми повідомляли, що днями компанія NASA відправила свій космічний апарат на вивчення троянських астероїдів Юпітера у межах багаторічної місії. Коли цей апарат наблизився до астероїда, він зробив неочікуване відкриття, яке дуже здивувало астрономів.

Нагадуємо, що американська компанія SpaceX підписала угоду про запуск щонайменше чотирьох флагманських європейських супутників Galileo наступного року. 

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