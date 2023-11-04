Неподалік Юпітера знайшли незвичайний астероїд — астрономи в шоці

NASA зробило неймовірне відкриття, яке шокувало астрономів
Днями компанія NASA відправила свій космічний апарат на вивчення троянських астероїдів Юпітера у межах багаторічної місії. Коли цей апарат наблизився до астероїда, він зробив неочікуване відкриття, яке дуже здивувало астрономів.
Про це повідомляє Space.
Неочікуване відкриття NASA
У межах місії зонд наблизився до астероїда Дінкінеш, який розташований у головному поясі астероїдів між Юпітером і Марсом. На камеру космічний апарат зафіксував цей астроїд і передав дані астрономам, які були шоковані від них.
Коли дослідники вивчили ці дані, вони помітили, що в цього астроїда є супутник. Зонд зміг також виміряти розмір цих троянських астероїдів навколо Юпітера. Згідно з даними, сам астероїд Дінкінеш за шириною становить 790 метрів, а його поки не до кінця вивчений супутник — 220 метрів.
Цей зонд зміг провести декілька тестів своїх приладів, коли пролетів цей астероїд. Таким чином дослідникам вдалося переконатися в тому, що вони зможуть зібрати важливу інформацію про цей супутник Юпітера у майбутньому.
"Це приголомшлива серія зображень. Вони вказують на те, що система відстеження терміналів працювала, як і планувалося, навіть, коли Всесвіт поставив перед нами більш складну ціль, ніж ми очікували. Одна справа – моделювати, тестувати і практикувати. Зовсім інша справа — бачити, як це відбувається насправді", — каже інженер з управління місією та навігації Том Кеннеді.
Троянські астероїди Юпітера — що це
Троянські астероїди — це каміння у космосі, які обертаються навколо Сонця тою ж орбітою, що і сам Юпітер. Вивчивши це космічне каміння, дослідники зможуть з’ясувати, як саме з’явилася та розвивалася Сонячна система.
Астероїд Дінкінеш — що про нього відомо
Вчені відкрили цей астероїд ще у 1999 році, і тільки у 2023 році вони дали йому ім’я, яке з мови народу Ефіопії та Африки означає "ти дивовижна". Саме так люди в Ефіопії назвали жіночий скелет австралопітекині Люсі, яка жила понад три мільйони років тому.
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