Ученые заявляют, что мир недооценивает астероидную угрозу: результаты исследований

Астероидная угроза

Недавний анализ, проведенный учеными из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, показал, что Земля пережила как минимум четыре столкновения с крупными астероидами диаметром более километра за последний миллион лет. Это число значительно превышает ранее принятые оценки и указывает на высокую астероидную угрозу для нашей планеты и цивилизации.

Об этом пишет Cikavosti.

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Астероидная угроза

Оценка частоты ударов астероидов оказывается сложной задачей из-за быстрой геологической активности Земли и эрозии, стирающей следы ударов. Поэтому ученые обычно ориентируются на данные, полученные на Луне, которая находится близко к Земле и должна получать примерно то же количество ударов. Кроме того, ученые используют расчеты числа и размеров околоземных небесных тел, которые могут столкнуться с нашей планетой. Эти расчеты показывают, что астероиды и кометы размерами больше километра падают на Землю в среднем каждые 600-700 тысяч лет.

Однако новая работа ученых из NASA, опубликованная на 54-й Научной конференции по Луне и планетам (LPSC), дает более пугающие значения. Ученые использовали спутниковые снимки и данные лидарного сканирования, чтобы составить 3D карты четырех больших кратеров на Земле с разрешением до четырех метров. Затем они проанализировали кратеры с помощью алгоритма, разработанного для поиска круговых структур на поверхности Марса. Система обнаружила следы округлого вала, расположенные гораздо дальше, чем найденные ранее и не замеченные в прошлых работах.

"Все четыре изученных кратера оказались гораздо больше предварительных оценок. К примеру, диаметр кратера Пантасма (Никарагуа, возраст около 800 тысяч лет), по новым данным, составляет не 14,8 километра, а более 35; кратер Жаманшин (Казахстан, 870 тысяч лет) вырос от 13 до 30,4 километра. Эти показатели свидетельствуют, что кратеры были оставлены куда более массивными небесными телами, чем считалось до сих пор", — говорится в сообщении.

Напомним, что ученые обнаружили древнейшую сверхмассивную черную дыру из обнаруженных до сих пор. Ее масса превышает массу Солнца в 10 миллионов раз.

Обнаружить эту черную дыру удалось с помощью новейшего телескопа Джеймса Уэбба.

По словам ученых, эта черная дыра продолжает активно расти, поглощая материю из окружающего пространства.

Астрономы считают, что этот космический объект образовался спустя 570 миллионов лет после Большого взрыва в результате коллапса массивного объекта, такого как одна из первых звезд во Вселенной. Эти звезды были намного больше, чем звезды, которые существуют сегодня.