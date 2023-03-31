Науковці заявляють, що світ недооцінює астероїдну загрозу: результати досліджень

Астероїдна загроза

Недавній аналіз, проведений вченими з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA, показав, що Земля пережила щонайменше чотири зіткнення з великими астероїдами діаметром понад кілометр за останній мільйон років. Це число значно перевищує раніше прийняті оцінки та вказує на високу астероїдну загрозу для нашої планети та цивілізації.

Про це пише Cikavosti.

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Астероїдна загроза

Оцінка частоти ударів астероїдів виявляється складним завданням через швидку геологічну активність Землі та ерозію, що стирає сліди ударів. Тому вчені зазвичай орієнтуються на дані, отримані на Місяці, що розташовується близько до Землі і має отримувати приблизно ту саму кількість ударів. Крім того, вчені використовують розрахунки числа та розмірів навколоземних небесних тіл, які можуть мати справу з нашою планетою. Ці розрахунки показують, що астероїди та комети розмірами більше кілометра падають на Землю в середньому кожні 600-700 тисяч років.

Однак нова робота вчених з NASA, опублікована на 54-й Науковій конференції з Місяця та планет (LPSC), дає більш лякаючі значення. Вчені використали супутникові знімки та дані лідарного сканування, щоб скласти 3D карти чотирьох великих кратерів на Землі з роздільною здатністю до чотирьох метрів. Потім вони проаналізували кратери з допомогою алгоритму, розробленого пошуку кругових структур лежить на поверхні Марса. Система виявила сліди округлого валу, розташовані набагато далі, ніж знайдені раніше та не помічені у минулих роботах.

"Усі чотири вивчені кратери виявилися набагато більшими за попередні оцінки. Наприклад, діаметр кратера Пантасма (Нікарагуа, вік близько 800 тисяч років), за новими даними, становить не 14,8 кілометра, а понад 35; кратер Жаманшин (Казахстан, 870 тисяч років) зріс від 13 до 30,4 кілометра. Ці показники свідчать, що кратери були залишені значно масивнішими небесними тілами, ніж вважалося досі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчені виявили найдавнішу надмасивну чорну діу з виявлених досі. Її маса перевищує масу Сонця у 10 мільйонів разів.

Виявити цю чорну діру вдалося за допомогою новітнього телескопа Джеймса Вебба.

За словами науковців, ця чорна діра продовжує активно рости, поглинаючи матерію з навколишнього простору.

Астрономи вважають, що цей космічний об'єкт утворився через 570 мільйонів років після Великого вибуху в результаті колапсу масивного об'єкта, такого як одна з перших зірок у Всесвіті. Ці зірки були набагато більшими, ніж зірки, які існують сьогодні.