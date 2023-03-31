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Ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, в миллионы раз превышающую массу Солнца

31 марта 2023 14:05
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Астрономы рассказали об очередном открытии
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Ученые обнаружили древнейшую сверхмассивную черную дыру из обнаруженных до сих пор. Ее масса превышает массу Солнца в 10 миллионов раз.

Об этом сообщает Science Alert.

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Как сообщается, обнаружить эту черную дыру удалось с помощью новейшего телескопа Джеймса Уэбба.

По словам ученых, эта черная дыра продолжает активно расти, поглощая материю из окружающего пространства.

Астрономы считают, что этот космический объект образовался спустя 570 миллионов лет после Большого взрыва в результате коллапса массивного объекта, такого как одна из первых звезд во Вселенной. Эти звезды были намного больше, чем существующие сегодня звезды.

"Мы нашли самое отдаленное активное галактическое ядро (AGN) и самую отдаленную, самую древнюю черную дыру, которую мы когда-либо находили", — рассказала астрофизик Ребекка Ларсон из Университета Техаса в Остине.

Ученая также предположила, что обнаруженная черная дыра не самая большая во Вселенной и установленный рекорд продержится недолго.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые из Даремского университета Великобритании обнаружили, что известная ранее черная дыра Abell 1201 BCG на самом деле является одной из крупнейших черных дыр во Вселенной. Ее масса находится на грани теоретических возможностей этих космических объектов.

Несмотря на то, что наука еще не доказала существования темной материи, ученые предполагают, что в нашей Вселенной есть планеты, на 100% состоящие из нее. Ученые также заявляют, что нашли алгоритм, как искать такие планеты.

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